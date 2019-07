Beslaget skjedde mandag etter at italiensk politi over lengre tid hadde etterforsket italienere med «ekstreme holdninger», skriver CNN.

Politiet benyttet seg av en våpenekspert, som tok kontakt med de mistenkte, og som avtalte å kjøpe en Matra-missil på vegne en tredjepart.

Etter kontakten ble opprettet, brukte politiet telefonavlytting og dataspor for å lokalisere missilet.

Sporene ledet også politiet til en leilighet, tre bakmenn og en haug med våpen.

Tre pågrepet

Mengder med våpen og ammunisjon lå strødd i leiligheten i Gallarate, sør i Italia, da politiet ankom.

Politiet beslagla blant annet 306 deler til skytevåpen, 20 bajonetter og mer enn 800 patroner, skriver nyhetsbyrået AFP.

Politiet fant i tillegg diverste nazi-effekter og plakater, viser flere bilder av beslaget.

BESLAGET: Italiensk politi har frigitt bildene fra politiaksjonen som viser beslaget de gjorde mandag. Foto: Polizia di Stato/via Reuters

Totalt ble tre menn pågrepet.

Eieren av leiligheten er Fabio Del Bergiolo. Han er tidligere medlem i det italienske, høyreekstreme og neo-fascistiske partiet Forza Nuova.

De to andre, en sveitsisk statsborger og en italiensk statsborger ble pågrepet i forbindelse med beslaget av missilet, som ble funnet på en flyhangar.

– Per nå så er det ingenting som gjør at vi mistenker at de har hatt en aktiv plan om å benytte våpnene, sier talsperson Eugenio Spina til AFP.

MENGDER: 306 deler til skytevåpen, 20 bajonetter og mer enn 800 patroner av ulike kalibre. Photo: Francesco Ammendola/Ho

– Våpenentusiast

Del Bergiolos advokat har forklart at klienten hans er en våpenentusiast.

– Min klient er en samler. Våpnene var ikke registret, men de er ikke tilknyttet terrorisme, sier Fausto Moscatelli til CNN.

Moscatelli forklarer også at nazi-utstyret er en misforståelse.

– Han hadde også fascistisk- og USSR-utstyr, men politiet tok bare materiell med hakekors, sier advokaten til CNN.

Politiet kommer også til å etterforske hvordan en fransk-produsert missil, angivelig fra militæret i Qatar, havnet i Italia.