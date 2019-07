Må takke nei til nye spillere

Norges desidert største klubb, Oslo Sandvolleyballklubb, har ikke plass til flere medlemmer. Etter en firedobling av medlemsmassen de siste fem årene er kapasiteten på banene sprengt.

– Sånn som det er nå er vi nødt til å si nei til ganske mange, fordi vi rett og slett ikke har kapasitet, forteller styreleder i OSVB, Marlene Persson.

Christian Sørum, som er en snarvisitt på hjemlige trakter etter seieren i femstjernersturneringen i Gstaad, mener det er synd for idretten.

– Det er en veldig viktig faktor at det er baner tilgjengelig og at man har en enkel mulighet når man får lyst til å spille. Man mister den interessen og gleden man har hvis man må stå i kø i mange timer for å få spille, sier bronsevinneren fra VM.

Baner er avgjørende

For den ene halvparten i duoen Mol/Sørum, som har dratt i land hele åtte turneringsseire det siste året, var banen på Marikollen avgjørende.

– Jeg hadde lyst til å spille sandvolleyball, men det å reise helt inn til Oslo hver dag hadde blitt slitsomt og et ork da jeg synes det bare var sånn passe morro. Det at vi hadde en bane og at vi kunne spille etter fotballtreningene og bli bedre der var avgjørende for meg, forteller Rælingen-gutten.

– Er du redd for at vi går glipp av spillere som deg og Anders Mol i fremtiden?

– Nå har vi gjort det veldig bra nå og det er kanskje flere unge som ser på oss spille og blir inspirert. Da er det klart at det er veldig viktig at folk har tilgjengelige baner og begynner å spille. Det er ikke så mange sandvolleyballspillere i Norge, så vi må ta vare på de vi har, erkjenner Sørum.

Feilslått taktikk

Sandvolleyballbaner krever mye vedlikehold som er vanskelig å få til på enkeltbaner uten miljøer med kompetansen og engasjementet.

– Jeg tror kanskje man har tenkt litt feil når man har spredt banene rundt omkring. Man bør spille på aktive miljøer og forsterke de som allerede er der og bruke de miljøene som finnes, sier styrelederen i OSVB, som står for en tredjedel av alle aktive sandvolleyballspillere i Norge.

Det er et syn byråden for kultur, idrett og frivillighet i Oslo Kommune, Rina Mariann Hansen (Ap), er klar over:

– Det idretten selv melder inn er at slike enkeltstående baner er veldig fint hvis jeg skal ta meg en tur i parken og spille litt sandvolleyball, men for å drifte et idrettslag blir det for lite tid til trening.



På Oslo sandvolleyballklubbs hjemmearena, Voldsløkka i Oslo, er det i dag åtte baner som er stappfulle nesten hver dag. Det er for få baner til å møte pågangen og nå ønsker klubben fire nye baner for å fostre opp de neste sandvolleyballstjernene.