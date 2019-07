Hybrid og hydrogen har vært Toyota sitt hovedfokus de siste årene. Mens hybridene har solgt som båtis en varm sommerdag, har det definitivt gått en del tråere med salget av hydrogenbilene.

Når det gjelder elbiler har Toyota holdt en lav profil så langt. Men de har jobbet med dette i det stille. De har holdt på med utvikling, prøving, testing og feiling i årevis allerede.

Etter det vi erfarer vil den første modellen i en hel serie med ulike elbiler, være premiere-klar i 2020. Målet er å selge 1 million elbiler innen 2025.

Disse skal bygge på en helt ny og fleksibel plattform, og vil komme i en rekke ulike varianter. Fra små bybiler, via vanlige personbiler, til crossovere og SUV-er med tre seterader. Det er en "oppskrift" som flere andre produsenter også følger.

Batteri- revolusjon

Det som kanskje er enda mer interessant er at Toyota etter alt å dømme kommer med ny batteriteknologi. Den kan vise seg å bli banebrytende for utviklingen av elbiler framover, og dreier seg om såkalte solid state batterier, eller faststoff batterier.

Disse batteriene har både elektroder og elektrolytter i fast form. Det skiller dem fra vanlige litiumionbatterier der elektrolytten enten er flytende eller gelbasert.

Faststoffbatterier gir mange fordeler. For det første at de veier mindre og at de er mer holdbare. De har heller ikke samme risiko for brann eller eksplosjon, fordi elektrolytten som brukes ikke er brannfarlig. De overopphetes dessuten ikke så lett og kan derfor belastes med mer strøm.

På toppen av det hele kan de bygges mindre og mer kompakte da cellene kan plasseres tettere inne i batteriet.

Mindre og lettere

Disse batteriene vil løse flere av problemene mange elbil-produsenter sliter med i dag knyttet til plass og vekt. I tillegg som de byr på mange andre fordeler. Vi snakker rett og slett om en potensiell batteri-revolusjon!

Som alltid er det viktig for Toyota at produktene derfra skal ha høy kvalitet og være fullt funksjonelle. Både utviklingen-, livsløpet- og returen, den dagen den kommer, skal være så bærekraftig som mulig.

Vi kan vel med det fastslå at når Toyota endelig kommer med elbiler, så virker det som de kommer godt.

Etter det vi erfarer er det snakk om i alt ti ulike helelektriske modeller i løpet av det neste tiåret. Samtidig vil de jobbe videre med utviklingen av både hybrider og hydrogenbiler.

