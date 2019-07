– Unge mennesker med livet foran seg

Utenfor klubblokalene i Umeå ligger et rødt landingskors dekket med lys og blomster.

Det var på dette landingskorset, bare hundre meter lenger ut på flyplassen, at de åtte hopperne skulle ha landet søndag ettermiddag.

Slik ble det aldri. De åtte hopperne og piloten døde alle da flyet styrtet i bakken fra 4.000 meters høyde.

– De var gode venner av meg. Jeg har hoppet med dem og hatt flere som studenter hos meg, forteller en preget Johan Hellström, sjefinstruktør i fallskjermklubben.

Han var selv i Slovenia og hoppet da han fikk beskjeden over telefon søndag.

– Hopplederen fortalte at flyet vårt hadde gått i bakken uten at en eneste fallskjerm ble utløst. «Vær så snill, si at du tuller» var det første jeg sa. Men det gjorde han ikke, forteller Hellström.

Vingen falt av

I klubblokalene er et titall personer samlet tirsdag. Søndag kveld holdt de sin egen minneseremoni på landingsplassen før de sørget med omkring 475 andre mennesker i bykirken i Umeå.

Navnene på de omkomne er ikke offentliggjort, men flere av dem er unge mennesker.

– Vi vil minnes dem som engler. De hadde livet foran seg, sier Hellström.

MINNESTED: Utenfor portene til fallskjermklubben er det lagt ned blomster og lys. Det gjøres det også flere andre steder i Umeå. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tirsdag er flere politisperringer tatt bort, men inne blant trærne på den lille øya Storasandskär jobbet politiet og den svenske havarikommisjonen med analyser av vrakdelene.

Deler av den ene vingen ble funnet et lite stykke unna resten av flyet, og Havarikommiksjonen har bekreftet at flyet ikke var helt da det traff bakken.

Offentliggjør navn denne uken

Årsaken til ulykken er ennå ukjent, og for Havarikommisjonen er det en stor utfordring at flyet ikke var utstyrt med ferdskriver og taleregistrator – det man gjerne kaller «de svarte boksene».

VRAKET: Flyet var totalskadd etter ulykken søndag. De første personene på stede ble møtt av døde mennesker både på innsiden av utenfor flykroppen. Foto: Erik Abel/tt

– Vi har likevel stor tro på at vi skal finne årsaken til ulykken ved å se på andre instrumenter, som eventuelle mobiltelefoner, nettbrett eller GoPro-kameraer som kan gi oss viktig informasjon, sa talsperson Hans Ytterberg i Havarikommisjonen til TV 2 mandag.

Ved siden av jobber politiet med formelt å identifisere de ni omkomne. Planen er å offentliggjøre navnene i løpet av uken.

For etterlatte familiemedlemmer og venner har årsaken til ulykken foreløpig ikke et samtaleemne, forteller sjefinstruktør Hellström.

– Det eneste som er viktig nå, er at vi står sammen i sorgen. En sorgprosess tar ulik tid for ulike mennesker, og vi må la alle få reagere på sine måter for å kunne komme videre fra dette, sier han.