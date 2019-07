På 90-tallet var det svært få sportsbiler som kunne tilby både adaptivt understell som strammet opp demperne i fart, firehjulsdrift, firehjulssving og automatisk justerbare spoilere både foran og bak. Joda, mange hadde noen av disse egenskapene – men alle sammen? Der var Mitsubishi 3000 GT tilnærmet alene!

Den linjelekre coupeen var et teknisk vidunder, for sin tid! Et utstillingsvindu for hva den japanske bilprodusenten kunne finne på, hvis de virkelig ville. Og det var ikke lite!

Med 3-liters twin turbo-motor fikk man opp mot 300 hk – og 0-100 km/t tok drøyt 5 sekunder.

På bruktmarkedet er det mulig å finne 3000 GT fra rundt 120.000 kroner. Men skal du få en godt holdt utgave, med riktig motor og fornuftig kilometerstand, er prislappen gjerne mer enn dobbelt så høy.

Vi har funnet en lekker 1993-modell, som har hatt én eier de siste 18 årene. Bilen skal kun være kjørt 125.000 kilometer.

Litt ekstra

219.000 kroner er prisforlangende. Mye for en gammel bil, men kanskje ikke mye for akkurat en slik bil, likevel. Prisene på 3000 GT har vært stabile de siste årene, og virker ikke å bli noe lavere.

Eieren av bilen vi omtaler her, har dessuten kostet på den en del ekstra: Tuning av motor til rundt 400 hk, med fjernkontroll til justering av turbotrykk, spesialbygget rustfritt Ferrita eksosanlegg med racingkatalysator og større stereoanlegg.

To sett 18" felger med sommerdekk følger også med, i tillegg til originale 17" felger med nesten ubrukte piggfrie vinterdekk.

Den mest vanlige fargen på Mitsubishi 3000 GT er rød.

Kun én til Norge

Det ble faktisk kun importert én 3000 GT til Norge, som ny bil. Men opp gjennom årene har det kommet en hel del flere.

Bilen vi skriver om her virker godt over snittet vedlikeholdt. Den blå lakken er sjelden og ser veldig bra ut – samtidig som skinnsetene er hele og pene. Selv i motorrommet glinser det. Her ser man også litt av det som er gjort for å øke effekten.

Den er også godt tilpasset norsk vinter. I tillegg til firehjulsdrift og vinterdekk – har nåværende eier montert motor- og kupevarmer.

Så spørs det om det frister å trekke en slik sjelden bil ut på saltlaken vi har mye av i Norge ...

Se opp for ...

Dessverre er det noen problemer med all teknikken. Blant annet er girkassene kjent for å streike. Det ble noe bedre fra 1994-modellene, men fremdeles verdt å sjekke nøye før kjøp.

Det samme gjelder firehjulssving og det justerbare understellet – alt sammen er ting som koster flesk hvis det må repareres.

Ellers er selvsagt rust en stor bekymring på slike biler, også. Så det gjelder å sjekke grundig, og passe godt på vedlikeholdet.

Mitsubishis heftige sportsbil var nyskapende

Det er ikke ofte du finner et så ryddig og pent interiør i en 26 år gammel bil! Faksimile: Broommarked.no

Drømmebil

Men alt i alt er dette en sjelden mulighet til å skaffe seg en kul 90-talls drømmebil. Selv i dag står designet imponerende bra – 26 år etter at den rullet av produksjonsbåndet.

3000 GT konkurrerte hovedsakelig med andre japanske sportsbiler, som Mazda RX-7, Nissan 300 ZX og Toyota Supra.

Men Mitsubishien er først og fremst en GT-bil, takket være at den er såpass stor og veier mye. Kanskje den perfekte bilen for en roadtrip nedover i Europa?

Mitsubishi 3000 GT: Rødt, rått og rimelig