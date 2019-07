Den yngste av Kardashian-søstrene Kylie Jenner (21) var kun ti år gammel da serien «Keeping Up with the Kardashians» begynte å rulle over TV-skjermer verden rundt.

Med over 140 millioner følgere på Instagram kan hun tjene over åtte millioner kroner på et sponset innlegg, ifølge CNBC.

Det har derimot ikke vært bare enkelt for yngste-jenta i Kardashian flokken. På tirsdag delte hun et åpenhjertig innlegg på Instagram.

Se innlegget lenger ned i saken.

Forretningskvinne

21-åringen ble kåret til verdens yngste selvlagde milliardær gjennom tidene, av det amerikanske magasinet Forbes.

Jenner er grunnlegger og eier av kosmetikkselskapet Kylie Cosmetics. Da hun inngikk i en distribusjonsavtale, med skjønnhetsforhandler-selskapet Ultra, i 2018 omsatte kosmetikkselskapet for over en halv milliard kroner på seks uker.

I mars i år ble Kylie Cosmetics verdisatt til nesten åtte milliarder norske kroner, ifølge Forbes.

En barndom i søkelyset

I et innlegg på bildedeletjenesten Instgram deler hun et ærlig innlegg, hvor hun åpner opp om hvordan det har vært å vokse opp i offentlighetens søkelys.

Hun har blant annet kjempet mot angst og etter hun fødte datteren, Stormi Webster, i februar 2018 har hun hatt både nedturer og oppturer.

«Jeg er stolt av meg selv (...) det å vokse opp i søkelyset med flere millioner øyne på deg er ikke normalt», skriver hun innlegget.

Ikke et perfekt liv

Hun deler datteren med samboeren og rapperen Travis Scott, og det var etter fødselen hun følte hun måtte finne seg selv på nytt.

«(...) Jeg følte at jeg måtte finne meg selv helt på nytt. Jeg holder mye for meg selv, men jeg ville bare dele dette og la dere vite at jeg er et menneske. Livet mitt er ikke perfekt og hva du ser på sosiale medier er kun overflaten».

MIstet venner

I innlegget skriver hun også at hun har mistet venner på veien.

Om man har sett på reality-såpeserien «Keeping Up with the Kardashian» følger den ene skandalen etter den andre.

Det var derimot en skandale som gjorde seg spesielt bemerket. Forholdet mellom søsteren Khloé Kardashian og basketstjernen Tristan Thompson tok brutalt slutt, angivelig på grunn av en affære mellom Thompson og bestevenninnen til Jenner, Jordyn Woods (21).

Kylie Jenner har ikke postet et innlegg av sin tidligere bestevenninne på over 6 måneder.