Forleden dag brakte vi nyheten om at en stor æra er over for VW. Da forlot nemlig den aller, aller siste VW Beetle, eller Boble, som vi ofte sier her hjemme, samlebåndet på fabrikken i Mexico.

Dermed takker en betydelig billegende for seg. Denne gangen trolig for godt.

Den legendariske Bobla er en av bilhistoriens mest betydningsfulle modeller gjennom alle tider.

Siden den ble vist første gang i 1938 har den vært med oss i mer enn 80 år. Også her i Norge har modellen vært svært viktig.

Det er vanskelig å forestille seg hva VW hadde vært i dag uten denne bilen.

De siste 20 årene har bilen vært med oss som New Beetle. En slags moderne retro-tolkning av den opprinnelige Bobla.

VW New Beetle kom i 1998 og var rund som en boble ...

Bra med biler til salgs

Men selv om den er borte fra nybilutstillingene, så vil VW New Beetle følge oss som bruktbil i mange, mange år enda.

Det finnes også brukbart med biler til salgs. Over 100 eksemplarer bare her i Norge. Med ulik motorisering og i alle prisklasser. Her er det det noe for enhver smak og lommebok.

New Beetle kom på markedet første gang i 1998 og vakte stor furore. Den bygger i bunn og grunn på den langt mer vanlige VW Golf.

Andre generasjon som kom i 2012 og blant annet fikk Beetle langt bedre kjøreegenskaper.

På bruktmarkedet får man de billigste utgavene av første generasjon for under 20.000 kroner nå. Dette er de tidligste årsmodellene som gjerne har gått ganske langt og som ofte har et visst omsorgsbehov.

Kan man legge rundt 50.000 kroner i en slik bil, begynner det virkelig å hjelpe. Da kan man få en cabriolet fra rundt 2006, som ikke har gått veldig langt og som er EU-godkjent og grei, men kanskje ikke helt topp-strøken.

Vi snakker da billig og hyggelig sommerbil, som helt klart blir lagt merke til. Det er faktisk overraskende mange cabrioleter til salgs. Det er en biltype som normalt selger ganske dårlig her i Norge.

Nå er det helt slutt for en legendarisk bil

Overraskende mange av VW New Beetle i Norge er cabriolet-utgaver.

Opptil 300.000 kroner

Vil du heller ha en andre generasjon New Beetle, får man disse til under 100.000 kroner. Vi snakker da 2012-13-modeller med rundt 80.000 kjørte kilometer og som er hele, pene og fine. Også her finnes det en del cabrioleter om man vil ha litt vind i luggen.

For 200.000 kroner får du skikkelig fine biler fra rundt 2015 og med få kilometer på telleverket. De aller dyreste med mye utstyr, stor motor og i perfekt stand koster rundt 300.000 kroner.

Mange mener første generasjon var litt femi og jentete og at andre generasjon ble litt mer karslig. Mens andre mener at den ble litt for mye modernisert og fjernet seg litt for langt fra det opprinnelige konseptet.

Som alltid er det en del ting å være oppmerksom på om man velger en eldre bruktbil. Det bør jo kanskje nevnes først som sist, at bilen ikke er veldig praktisk om du er ute etter mest mulig plass for pengene.

Her er det mer design, sjarm og det retro-aktige som har blitt prioritert.

Les vår test av VW Beetle her:

VW Beetle bygger i stor grad på VW Golf når det gjelder motor og drivverk.

Dette må du sjekke:

Servicehistorikk er alltid viktig. Det samme er en ganske fersk EU-kontroll om du ser på en eldre bil. Som alltid bør forstilling, hjuloppheng og forstilling sjekkes nøye. Man bør også sjekke at alle elektriske funksjoner fungerer som de skal. På cabrioletutgaver er det viktig å sjekke kalesjen nøye og at denne heves og senkes uten problemer.

En del biler er utstyrt med 1,2 og 1,4-liters TSI motoren. Disse har en svakhet med registerkjedene som kan medføre motorhavari. Sjekk dette nøye før kjøp.

På eldre biler forekommer også oljeforbruk. Sjekk også under motoren for lekkasjer. Lekke kan også vannpumpen gjøre.

Kjøpte ny bil i 1974 – men syntes den var for fin til å brukes

Selv om forskjellene er store fra den opprinnelige VW Bobla, er det klare likheter også.

Fantasien som begrenser

Bilene fantes også i en hel drøss med ulike spesialutgaver som kan være morsomme. Det kan være modeller tuftet på det mer sporty, med turbo, spoilere og fartsstriper – eller mer retro, med blanke hjulkapsler og retro-farget lakk. Det finnes også en rekke ulike tilbehør å få kjøpt til disse bilene.

Når det gjelder VW Beetle så er det egentlig bare fantasien og lommeboka som setter begrensingene. Er det nå du skal kjøpe en?

