Det har vært interesse fra en rekke lag, men Stine Borgli har skrevet under en kontrakt med FDJ, bekrefter det franske profflaget.

Avtalen gjelder fra 1. august og strekker seg ut 2020. Allerede tre dager etter at kontrakten trer i kontrakt debuterer hun for sitt nye lag i et ritt i San Sebastián.

– FDJ viste interesse først for en god stund siden. De har vært veldig formelle og kom med et konkret kontraktsforslag. De virket ryddige fra første stund. De andre har vært litt enklere, så FDJ har vist tydligere at de ønsker meg. Det fikk meg til å bli trygg på valget. Jeg er ikke der bare for å være listefyll, forklarer Stine Borgli overfor TV 2.

29-åringen fra Sandnes forteller at hun er forespeilet en sentral rolle.

– De ønsker meg som en rytter til å kjøre inn resultater, så det er utrolig kjekt at de vil ha meg til det. Det er flere veldig sterke i laget, så jeg skal ikke være den eneste som gjør det, sier Norges ferskeste sykkelproff.

– Lagets beste rytter, Emilia Fahlin, er skadet etter en veldig stygg velt i mai, så det har ikke vært de store resultater uten henne. En av mine jobber blir å hjelpe henne, for de tror jeg kan hjelpe henne lenge i et løp og mot slutten. Vi er veldig gode sprintere, så de kan spille på begge oss, men frem til hun er frisk kan det tyde på at jeg får flere muligheter, fortsetter Borgli.

FDJ blir et World Tour-lag fra neste år. Det innebærer at Borgli kan konsentrere seg fullt og helt om sykkelsatsingen.

– Fra 2020 får jeg er en veldig grei inntekt, så da kan jeg drive med dette for fullt. Det står også i kontrakten at vi ikke har lov til å ha andre jobber. Det blir en ny hverdag. Det blir helt greit, sier Borgli muntert.

– Hva med fransken?

– Jeg må bare prøve meg. Jeg hadde det på skolen, men det gikk relativt dårlig. Jeg håper å lære mer nå. Det går sikkert mye i engelsk også, sier hun.

Stine Borgli, som tidligere i år har markert seg med blant annet sammenlagtseier i det spanske etapperittet Vuelta a Burgos for det norske landslaget, forteller at hun har hatt flere muligheter til å bli proff tidligere.

– Jeg har følt at tilbudene jeg har fått tidligere ikke har vært gode. Jeg føler at det er først nå de ordentlige tilbudene har kommet. Da ser jeg ingen grunn til å vente lenger, og jeg har fått et veldig godt inntrykk av FDJ. For meg er dette kjempestort. Det er utrolig kult å si at jeg endelig er proff, sier Borgli.