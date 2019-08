De norske tvillingene Martine og Gunnhild er håndplukket for Beyoncé

Møt modelltvillingene i God sommer Norge fredag kveld kl. 20.00.

De toeggede tvillingene Martine og Gunnhild definerer seg selv som «utvendig ikke like, personlighetsmessig veldig ulike, men liker mye av det samme».

Utad derimot, kan de fremstå som veldig like. De er begge sprudlende hestejenter som fullfører hverandres setninger. Og siden de var små, har de vært interessert i klær.

– Vi hadde kanskje ikke den beste stilen da vi var yngre, men vi bruker klær til å uttrykke oss selv, forteller de til God sommer Norge.

Men til tross for interessen, tok det lang tid før de tenkte på moteverdenen som en mulig karrierevei.

– Vi så på Americas Next Top Model, begynner Gunnhild.

MOTELØVER: Gunnhild og Martine har fra en tidlig alder brukt klær til å utrykke seg selv. Foto: Privat

– Men vi trodde aldri det var noe vi seriøst kunne drive med før på slutten av videregående, fullfører Martine.

Krangler litt hver dag

En venninne av Gunnhild og Martine jobbet som modell. Hun la ut et bilde av dem på Instagram, og da ble de raskt kontaktet av modellspeider.

– Vi hadde tenkt littegrann på det selv, men hadde aldri kommet til det steget å faktisk kontakte et modellbyrå.

De to gjør de fleste modelljobbene sammen. De finner støtte i å være to, men det betyr ikke at de ikke kan gå hverandre på nervene som alle andre søsken.

– Det hender vi krangler på grunn av en liten ting, så vi får litt tid fra hverandre. Vi krangler litt nesten hver dag, forteller Gunnhild og ler.

Håndplukket til stort oppdrag

Etter å ha jobbet som modeller i kun seks måneder ble tvillingene håndplukket til å være modeller for Beyonces nye klesmerke Ivy Park.

– Vi ble veldig overrasket av å få en så stor jobb. Da vi startet som modeller ble vi fortalt at ting kan ta tid, men alt skjedde så fort så det var veldig gøy, forteller de til God sommer Norge.

De fløy til London for å ta bildene. Ikke lenge etterpå ble de intervjuet av Amerikanske Vogue – Noe det høyt ansatte magasinet ikke ofte gjør med ukjente modeller.

– Vi ble litt sjokka av at de hadde lyst til det. Det var en kul og morsom opplevelse. Det er jo en stor ære å bli intervjuet av Vogue, forteller de i munnen på hverandre.

Måtte finne ut av hva de ønsket

Etter dette rant det inn med jobbtilbud. Vogue spådde dem til å bli modellverdenes neste «it-tvillinger». Men da gjorde de to noe som sikkert ikke mange andre i deres situasjon ville ha gjort.