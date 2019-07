Fra VM-vraking til drømmeovergang: – Jeg trener hver dag for å vise at jeg burde ha blitt tatt ut

Det blåste rundt fotballspilleren Kristine Leine i fjor. 22-åringen måtte ta kampen offentlig for å få fri fra sykepleierstudiene slik at hun kunne være med å spille landskamp.



Til slutt fikk Leine spilt landskampen, men konklusjonen ble etter hvert enkel: Hun følte hun måtte gi slipp på studiene for å fokusere hundre prosent på fotballen. Blant annet fordi VM i Frankrike lokket voldsomt.



Men da Martin Sjögren tok ut troppen på 23 spillere, stod ikke Leines navn der.

– Det var selvfølgelig ekstremt kjipt å ikke bli tatt ut. Jeg synes det var bra at jeg var alene da jeg fikk vite det, slik at jeg fikk sitte litt i min egen boble og takle det på min måte. Du blir jo på en måte knust, sier Kristine Leine.

Hun legger ikke skjul på at tårene trillet den dagen, og at hun umiddelbart mistet en del av motivasjonen for å satse som fotballspiller.

– Samtidig var jeg ikke den eneste som ble skuffet, men det gjelder bare å takle det på best mulig måte. Og så må man etter hvert opp igjen på hesten og kjempe videre, sier Leine til TV 2.

Drømmeovergangen gikk i boks

Mens gode venninner på landslaget gjorde det godt i Frankrike, fikk Leine for alvor et motivasjonsboost hjemme i Norge.



I flere år hadde Leine vært en nøkkelbrikke for Røa i Toppserien. Det hadde blitt lagt merke til av andre klubber. 21. juni gikk drømmeovergangen i boks da Leine skrev under for Premier League-klubben Reading.

Torsdag i forrige uke hadde hun sin første trening med sin nye klubb.

– Det kiler litt i magen. Det er jo såpass mye som er nytt her, sier Leine.

Reading endte på 5.-plass i serien i fjor.

– Jeg har allerede merket på trening at tempoet er ekstremt høyt. Spillerne er veldig, veldig gode. Jeg tror nok det tar litt tid før jeg kommer opp på det nivået, men jeg har skikkelig lyst til å bli bedre. Det tror jeg skal hjelpe meg, sier Leine.



Hun forteller om knalltøffe fysiske treninger hittil, langt tøffere enn hun har vært vant til hjemme i Norge.

– Jeg tror valget om å flytte til England er et riktig steg for min utvikling. Jeg føler det var på tide å ta et slikt steg. Så håper jeg at det skal gi resultater, sier forsvarsspilleren.

Vil tilbake på landslaget

For Leines del vil det blant annet bety en retur til landslaget. Hun er fortsatt bare 22 år og har mange år foran seg.



Samtidig er sunnmøringen av typen som ikke gir opp til tross for litt motgang.