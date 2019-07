Så mye har superduoen tjent på gullsesongen

Superduoen Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) har hatt en strålende sesong så langt. Det gjør også utslag på bankkontoen.

I løpet av 2019 har sandvolley-guttene spilt inn over 1.4 millioner kroner i rene premiepenger. Det viser oversikten fra det Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB). Dermed er det blitt over 700.000 kroner hver på de to nordmennene - og det er fortsatt lenge igjen av sesongen.

– Det er blitt litt penger der og, ja, sier Christian Sørum til TV 2.

– Det er en drøm å kunne leve av det man elsker. Det at det går så bra i tillegg, er helt fantastisk, sier 23-åringen.

Allerede historiske

Det siste året har vært enormt innholdsrikt for Norges nye stjerner. I løpet av det siste året har Mol/Sørum dratt i land syv turneringsseirer i verdensserien. Det er allerede historisk i norsk sammenheng.

– Det er rart med alt sammen på ett år. Jan og Bjørn (Kvalheim og Maaseide, jou. anm.) brukte hele sin karriere på å samle opp syv gull, men vi har klart det på ett. Ikke et lite stikk til dem der… Det er utrolig moro.

– Bjørn og Jan var utrolig gode på sin tid. Det at vi har tatt dem igjen etter ett år, det er litt spesielt, sier østlendingen.

– Det varmer et sandvolleyball-hjerte

Spesielt de siste månedene har vært innholdsrike. Siden mai i år har Mol/Sørum vunnet fire turneringer, tapt én finale og tatt VM-bronse.

Mol og Sørum dro til VM i Hamburg med et favorittstempel, men etter å ha fått mesterskapet litt mer på avstand, er Sørum likevel fornøyd med tredjeplassen.

– Etter semien var vi litt skuffet. Samtidig spilte tyskerne veldig bra, jeg tror aldri de har spilt så bra før. De fortjente å vinne den kampen. Men VM-bronse står høyt. Det var utrolig moro at vi klarte å dra den i land, forteller Rælingen-gutten.

Det at to norske gutter har inntatt verdenstoppen i sandvolleyball, kan se ut til å få flere nordmenn til å teste ut idretten.

– Jeg var på Voldsløkka i går, og det var fullt der. Det er utrolig moro å se. Det varmer et sandvolleyball-hjerte, sier Sørum.

– Blir nok litt ekstremt

Neste på programmet for Mol og Sørum er prøve-OL i Tokyo kommende uke. Også det er en del av verdensserien.