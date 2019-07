Da Netflix-serien «13 Reasons Why» kom ut på strømmetjenesten i 2017, ble det en stor diskusjon rundt en av seriens episoder.

I serien følger vi tenåringsjenta «Hannah Baker». Etter hun tar sitt eget liv etterlater hun 13 kassettopptak til hvorfor hun en dag valgte å avslutte livet.

Kutter vekk scenen

Netflix-serien ble svært omstridt, ettersom en episode viser hvordan hun tok sitt eget liv.

Nå vil den omstridte scenen bli kuttet vekk fra seriens første sesong, melder CNN.

I en uttalelse til CNN forteller Netflix at de har valgt å kutte scenen etter samtaler med samtlige leger og annen kyndig helsepersonell innenfor tema, samt overlegen hos organisjonen «American Foundation for Suicide Prevention».

Minsker risikoen blant unge

«American Foundation for Suicide Prevention» sier til CNN at avgjørelsen vil utgjøre positive forandringer, fordi det vil minske risikoen for selvmord blant unge tenåringer.

Selvmord er nemlig den tredje største dødsårsaken i USA for mennesker mellom alderen 10 til 24 år, ifølge den amerikanske organisasjonen «Centers for Disease Control and Prevention».

Sammen med skaperen bak serien, Brian Yorkey, valgte Netflix å kutte den omstridte scenen.

– Han håpet serien ville oppmuntre til empati hos alle som så på serien, på lik linje som den bestselgende boken gjorde før oss, sier Yorkey i en uttalelse.

Seriens mottakelse i Norge

OMSTRIDT SERIE: Skuespiller Kathrine Langford i rollefiguren «Hanna Baker» i serien. Foto: Netflix / NTB Scanpix

Her hjemme ble «13 Reasons Why» mottatt ble blandede følelser.

Flere leserinnlegg i både Aftenposten og Trondheims avisa Adressa fordømte serien, mens andre skrev tvert imot og syntes serien var viktig.

Forsker og psykologspesialist ved Universitet i Oslo og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Fredrik Walby, uttalte til NRK i mai at han har vært bekymret for smitteeffekten serien kan ha.

I mai skrev TV 2 at 12-åringen Jessica Scatterson tok sitt eget liv kun tre uker etter å ha sett den kontroversielle serien.

Se video nederst i saken der moren til Odin, som tok sitt eget liv etter mange års mobbing da han var 13 år, forteller hva hun mener om Netflix-serien.

Ny studie

I april ble det lagt frem en amerikansk studie, som viste at det var en høyere økning enn forventet i antall «Google»-søk på selvmord og selvmordsmetoder.

Studien fra National Institute of Mental Health (NIMH), viste en klar sammenheng mellom Netflix-serien og en økning i selvmord blant amerikansk ungdom.

Studien undersøkte data om dødsfall for individer mellom 10 og 64 år som skjedde mellom 1. januar 2013 og 31. desember 2017, et tidsrom som omfattet perioden før og etter utgivelsen av serien.

Studien henviste til en 28,9 prosent økning i selvmord i aldersgruppen 10 til 17 år, en måned etter «13 Reasons Why» hadde premiere.