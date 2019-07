– Hans største utfordring er å vinne tittelen med Manchester United

Se Manchester United-Leeds på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium onsdag klokken 12.55.

Ting har ikke gått på skinner for Paul Pogba i Manchester United, og for nøyaktig én måned siden kom det hittil største hintet om at han ønsker seg bort.

– Etter denne sesongen og alt som har skjedd, der jeg har hatt min beste sesong hittil, så tenker jeg at det kan være bra med ny utfordring nå. Jeg tenker på det, å ta fatt på nye utfordringer et annet sted, sa franskmannen til fremmøtte journalister.

– Pogba ser ut til å bli værende

Da trodde alle at 26-åringen ville forlate United på nytt, denne gang etter tre sesonger.

Men siden har lite skjedd, og ifølge The Guardian ser det nå ut til at superstjernen blir værende i klubben.

Grunnen er rett og slett at ingen klubber har sagt seg villige til å imøtekomme Uniteds krav på nærmere 1,8 milliarder kroner, melder avisen. Og med kun tre og en halv måned igjen på å finne en erstatter før overgangsvinduet stenger, virker et salg av midtbanespilleren mer og mer usannsynlig.

I et møte med supportere i Perth mandag meldte Ole Gunnar Solskjær at klubben trengte en type som Bryan Robson i laget. Uniteds tidligere kaptein og midtbanegeneral er en del av klubbens reisefølge i Australia og er nå tilknyttet klubben som såkalt «Global Ambassador».

AMBASSØR: Bryan Robson er med Manchester United til Australia. Foto: Paul Ellis

I møte med TV 2 forteller Robson at han fortsatt har stor tro på at Paul Pogba vil lykkes i Manchester United. Han gir media mye av skylden for alle spekulasjonene rundt spillerens fremtid.

– Paul viste alle mot Perth at han er en kvalitetsspiller når han går på banen. Han er en spiller som kan gjøre en fantastisk jobb for Manchester United. Forhåpentligvis er det media som skaper spekulasjonene snarere enn at han selv vil forlate klubben. Han har kontrakt med Manchester United, og han kommer til å gjøre sitt aller beste for klubben.

– Selv om han selv har sagt at kunne tenke seg nye utfordringer?

– Jeg vet ikke om det var ham eller agenten.

– Han sa selv at han kunne tenke seg noen nye utfordringer ...

– Vet du hva hans største utfordring er? Vinne tittelen med Manchester United.