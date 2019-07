Demokratenes stjerneskudd slukner

Beto O'Rourke startet presidentkampanjen sin i mars med å samle inn 6,5 millioner dollar (tilsvarer om lag 55 millioner kroner etter dagens kurs) i løpet av hans første 24 timer som kandidat.

Men de siste månedene har O'Rourke falt på meningsmålingene, og denne uken kom det nok en dårlig nyhet. Han samlet kun inn 3,6 millioner dollar i hele andre kvartal i 2019. Det er langt bak de største konkurrentene, og en stor nedtur for en kandidat som fortalte Vanity Fair at han er «født til dette» da han kunngjorde sitt kandidatur.

– Betos tall for denne perioden understreker bare den dårlige perioden han har hatt, nesten siden samme uke som han selv lanserte seg som presidentkandidat, sier kommunikasjons-sjef i Tankesmien Agenda og forfatter av boka «Det amerikanske marerittet», Thor Steinhovden.

Hvis O'Rourke ikke klarer å levere en god debatt i Detroit om to uker tror Steinhovden at texaneren burde tenke på å dra tilbake til hjemstaten for å utfordre Republikaneren Jon Cornyn om en plass i Senatet.

– Hans første sjanse til å snu dette var forrige debatt. Hans siste sjanse til å snu det blir fort den neste debatten. Etter dette kan det bli vanskelig å rettferdiggjøre å fortsette, og da må nok O'Rourke heller sikte mot senatsvalget i Texas i 2020, sier Steinhovden.

Overraskelse

For noen uker siden kunngjorde South Bend-ordfører Pete Buttigieg at han hadde samlet inn 24,9 millioner dollar. Nå som alle kandidatene har offentliggjort hva de samlet inn er det klart at 37-åringen har samlet inn mest penger av samtlige kandidater.

– Buttigiegs tall er den største overraskelsen fra denne perioden. «Mayor Pete» fortsetter å imponere, og er i ferd med å gjøre skam på de, inkludert meg selv, som sa at han var for ung og uerfaren til å bli en seriøs deltager i dette feltet, sier Steinhovden.

Med så mye penger i kassa kan Buttigieg ansette flere valgkampmedarbeidere i de viktige primærvalgstatene, og kan bli en kandidat å regne med helt frem til nominasjonsvalgene starter i Iowa og New Hampshire neste år.

Buttigieg var totalt ukjent utenfor hjembyen South Bend før kampanjen startet, men har imponert velgerne med sitt valgkampbudskap om generasjonsskifte i politikken. Buttigieg er den yngste kandidaten i feltet, han har tjenestegjort i Afghanistan og han er åpent homofil.

På spørsmål om han som ordfører for en by med 100 000 innbyggere har nok erfaring til å bli president har han svart at det er bedre hvis «Washington begynner å ligne på våre beste småbyer enn omvendt». Men under den forrige Demokratiske debatten innrømmet han at han ikke har gjort nok for å ta tak i rasismeproblemene i politistyrken i hjembyen.