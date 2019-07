Inter jobber fortsatt hardt for å få Romelu Lukaku til Italia. Ifølge Sky Sports vil italienerne komme med et bud på omtrent 650 millioner kroner for den belgiske kraftspissen.

I forrige uke skal Manchester United ha gitt beskjed til Milano-klubben at prislappen på Lukaku er mer enn hva de betalte for ham da spissen ble hentet fra Everton i 2017. Den gangen betalte United nærmere 850 millioner kroner.

Italienerne prøvde å hente Lukaku på en toårs-låneavtale tidligere i vinduet, men det budet ble avslått.

Lukaku er for tiden med på Manchester Uniteds treningsleir i Australia.

Tottenham skal være villige til å betale nærmere 600 millioner kroner for å hente tilbake Gareth Bale fra Real Madrid, men London-klubben mener de ikke kan betale waliseren hans ønskede ukelønn på omtrent 6.5 millioner kroner. Det hevder Marca.

Bales agent, Jonathan Barnett, har uttalt til Talksport at det foreløpig ikke er kommet noe bud på hans klient.

Ifølge Independent vil Manchester United legge inn et bud på Sporting Lisboas Bruno Fernandes i løpet av de kommende ukene.

Bayern München skal ha gitt opp håpet om å kjøpe Leroy Sané. Den tyske storklubben har lenge jaktet vingen, men nå er den jakten trolig over. Det hevder Sky i Tyskland.

Det overrasket mange da ettertraktede Jean Michael Seri gikk til Fulham foran forrige Premier League-sesong. 27-åringen har ingen planer om å bli med klubben ned til The Championship, og nå er både Galatasaray og AC Milan ute etter midtbanespilleren.

Ifølge Football Italia har Roma-direktør Gianuca Petrachi bekreftet at klubben vil hente Spurs-spilleren Toby Alderweireld.

West Ham er i samtaler med Eintracht Frankfurt angående spissen Sebastian Haller. Det melder London Evening Standard.