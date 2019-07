TBE-viruset som kommer via flått kan forårsake infeksjon i nervesystemet.

– Det er et virus som smitter via flått og som hos enkelte kan gi en alvorlig sykdom med en hjernebetennelse, sier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet.

Så langt i år har fem personer blitt smittet med viruset i Norge. De aller fleste som får TBE-infeksjon, får ikke symptomer.

– Men hos noen vil man få en litt influensaliknende sykdom som varer en ukes tid. Hos omlag 30 prosent av dem igjen, vil man etter en uke igjen få symptomer fra hjerne- og nervesystemet hvor man kan få lammelser og sånt noe, sier Niemi Eide.

Anbefaler vaksine

Hun forteller at det ikke er noen spesiell behandling for hjernebetennelsen og at den går over hos de aller fleste.

– Men omlag tre prosent kan få varige men av det, sier hun.

Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet folk som ferdes mye i områder med flått om å ta vaksine. Spesielt om man ferdes i områder som har TBE, for det er nemlig ikke over alt.

– Vi har flått opp til Nordland, men TBE er særlig i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Så er man mye i de områdene og hvis man vet at det er mye TBE-virus, bør man vaksinere seg, spesielt hvis man blir mye bitt av flått, sier hun.

Flere sykdommer

Flåtten kan overføre mange typer sykdommer, og tidligere har man hørt mye om borreliose, en annen sykdom som kan overføres via flått.

– Men det er en bakterie, som ikke er det samme som TBE-viruset som man kan vaksinere mot, sier Niemi Eide.

Ved borreliose får man utslett noen dager etter man har blitt bitt.

– Hos noen kan det være en rød ring som brer seg utover og hos andre kan det være bare et stort rødt felt, sier hun.

Sykdommen kan i senere faser i leddbetennelser og symptomer i hjerte og hjerne.

– Men hos de aller fleste går borreliose over når man får behandling med antibiotika og det gir stort sett ikke langvarige mén, sier hun.

Fullfør vaksineløpet

I år har dobbelt så mange vaksinert seg mot TBE-virus i forhold til tidligere. Hvis du har tenkt å vaksinere deg mot flått, er det viktig at du gjennomfører hele løpet.

– For å være vaksinert for flåttsesongen anbefaler vi først to vaksiner med om lag én til tre måneder mellom og så en ny vaksine året etter, så det er i alt tre vaksiner hos friske, sier legen og legger til:

– Hos enkelte med underliggende sykdommer og eldre, må man ha fire vaksiner for å være fullt vaksinert.

Dermed er det litt sent å begynne å vaksinere seg for årets flåttsesong nå, men samtidig er man da godt forberedt til neste års sesong.

– Flåtten er særlig aktiv på forsommer og vi ser de fleste sykdommstilfellene fra august og utover høsten, for sykdommen kommer litt etter at du har blitt bitt, sier hun og understreker:

– Det beste er å vaksinere seg i år slik at du er klar til neste år, hvis du bor i et område med mye TBE-virus og du ofte blir bitt av flått.