Langer ut mot bryllupsgjester: – Hva tenker dere egentlig?

Sommeren er høytiden for bryllup, og mange gjester er spent på og opptatt av hvordan brudeparet har stelt i stand festen for den store dagen.

Skal vi tro bryllupsfotografen Hannah Mbalenhle Stanley, som driver Hannah Way Photography i USA, så burde derimot mange gjester bruke mer tid på å tenke over egen oppførsel i bryllupet de er invitert til.

I et Facebook-innlegg kommer hun med en klar beskjed til bryllupsgjester verden over.

– Du ødela ikke bare bildet mitt, men du tok dette øyeblikket vekk fra brudgommen, brudens far og bruden, skriver Stanley i innlegget.

– Ærlig talt

Innlegget har i skrivende stund fått 161.000 likerklikk på Facebook. Over tusen personer har kommentert innlegget, og en stor andel roser fotografen for å sette ord på et irritasjonsmoment for mange.

På bildet som følger innlegget ser man en brud og brudens far gående hånd i hånd mot alteret.

Foran bruden stikker det ut en arm som holder en iPhone, som sannsynligvis tilhører en av bryllupets gjester.

For bryllupsfotografen kommer telefonen i veien for det hun har blitt betalt for å gjøre, og det er tydelig at Stanley har sett seg lei på denne oppførselen hos bryllupsgjester flest.

– Akkurat hva tenkte du egentlig å gjøre med det bildet? Ærlig talt. Har du tenkt til å printe de ut? Lagre det? Se på det hver dag? Nei, det har du ikke, skriver hun.

– Men bruden ville fremkalt dette bildet, sett på det ofte og tenkt tilbake på øyeblikket hvor faren hennes fulgte henne ned til alteret på hennes bryllupsdag.

Ødelegger for fotografen

Videre skriver hun at gjestene ødelegger den innleide bryllupsfotografens sikt ved å ta et bilde de aldri kommer til å bruke.

– Gjester, vennligst slutt med å oppleve bryllup dere deltar i gjennom en skjerm. Slå heller av telefonen deres og nyt seremonien.

– Dere er viktige for brudeparet, ellers ville dere ikke vært tilstede i bryllupet. Så vær så snill, la meg gjøre jobben min, så kan du sette deg ned, slappe av, og nyte dette øyeblikket som kun skjer en gang i livet.

– Noen er veldig ivrige

Fotograf Jan Ivar Vik har jobbet profesjonelt som bryllupsfotograf i ti år, og har fotografert over hundre bryllup.

Også han er opptatt av gjestenes ivrige telefonbruk, og har tidligere adressert problemet på Blikkfangerne sine nettsider.

– Noen gjester er veldig ivrige, og det eneste de tenker på er å få et brukbart bilde på telefonen. Da kan det hende de går i veien for meg som fotograf, for brudeparet og for andre gjester, sier Vik.