Hva skjer med mulla Krekar nå?

Nå har italiensk påtalemyndighet utstedt en arrestordre som følge av dommen på 12 år og bedt Norge ta affære. Derfor valgte PST å pågripe mullaen i går kveld. Politiet mener vilkårene for varetektsfengsling er tilstede. Neste fase blir domstolen. De kan enten gi PST medhold i krav om varetektsfengsling eller løslate Krekar. Det får vi svar på i løpet av uka.

Et annet spørsmål er hva som vil skje hvis Italia etter hvert sender en formell utleveringsbegjæring til Norge. De har noen uker på å gjøre det. Italienerne sendte en slik utleveringsbegjæring i 2015. Da sa alle tre rettsinstansene ja til at vilkårene for utlevering var til stede. Altså at mullaen kunne sendes til Italia. Så var det opp til Justisdepartementet å avgjøre om han faktisk skulle bli sendt dit.

Plutselig kom det en helomvending fra italienerne. De ville ikke ha Krekar likevel. Dermed var Krekar igjen en fri mann.

Vil de sende en ny utleveringsbegjæring nå eller vente til rettskraftig dom? Det blir interessant å se hva som skjer de neste dagene og månedene. Norske myndigheter klarte aldri å få Krekar dømt for terror. De klarte ikke å sende ham til Nord-Irak. De klarte ikke å sette ham i forvaring slik Frp lovet for 10 år siden. Man klarte ikke engang å sende ham til Kyrksæterøra. Det har vært nederlag etter nederlag.

I mellomtiden har mulla Krekar blitt bestefar. Nå får vi se hvor lang tid ankerundene i Italia vil ta. Verken mullaen eller advokat Brynjar Meling vil gi seg uten å ha gått helt til topps i det italienske rettsapparatet. Spørsmålet er om italienerne vil ha mullaen utlevert mens ankene pågår eller ikke.

VGs kommentator Yngve Kvistad kjenner Italia svært godt. Han skriver at en italiensk rettssak tar i gjennomsnitt elleve år innen endelig dom foreligger. Dommen fra Italia kan være den mest alvorlige saken så langt for Krekar. Men det kan også være den som vi må vente lengst på for å få et endelig svar. Pågripelsen i går kveld er bare første fase i enda et kapittel om den ekstreme islamisten i Norge.