Nå om sommeren arrangeres det biltreff rundt om i hele landet. Camilla Bøhle har sendt oss denne rapporten fra helgens Volvo-treff i Heidal:

Etter en lang vinter med hensatt og nedstøvet kjøreglede, er sommeren endelig her. En høytid for treff og sosialisering for alle bilinteresserte.

I helgen var det Volvo-folket som hadde samling. Else Gunn og Stig Morten Kleiven er arrangører av det årlige Volvo-treffet i Heidal. De har sammen arrangert dette treffet siden 2012 – med god hjelp fra lokalt næringsliv og frivillige som er med og hjelper til.

Treffet har neste år 20 årsjubileum. I år var det 155 Volvoer som ble stilte ut, men rekorden er på 175 biler. Treffet blir arrangert ved Rindvang grendehus.

155 flotte Volvoer var i helgen samlet i Heidal. Foto: Camilla Bøhle.

De får ofte høre at de lager et utrolig bra treff, men Stig forteller at det er folkene som er her som gjør treffet såpass bra.

– De som kommer hit er trivelige folk, som slår seg godt til rette og koser seg på treff, forklarer han.

Men arrangøren sier at det de kunne ønsket mer av på treffet, er det salg av Volvo-deler.



500 besøkende

Else Gunn og Stig Morten Kleven er ildsjelene bak det populære biltreffet. Her foran et anstendig premiebord. Foto: Camilla Bøhle.

Det kommer folk i alle aldre fra hele landet. Folk fra Sverige har også møtt opp. I år var det omtrent 500 mennesker som møtte opp.

Klassene er oppdelt i 18 ulike grupper med premiering for første-, andre- og tredjeplass, en pokal for beste lakk og tilslutt pokalen for «Peoples Choice». Den siste er kanskje den aller gjeveste premien av alle.

Åge er en stor Volvo-entusiast. Ikke bare det – han har sansen for de store Volvoene også: Lastebilene. Han og noen kompiser er aktive i veteranlastebil-miljøet i Gudbrandsdalen.

I sommer har deler av denne gjengen lagt bak seg en tur til Nord-Norge. I veteranlastebil, så klart!

På treffet hadde han med seg to fine eksemplarer fra samlingen sin. Det resulterte i en første- og en tredjepremie. Gjennom sitt firma Åge Widme Transport AS, er han også en av det lokale næringslivet som bidrar til at dette treffet kan gjennomføres.

Åge Widme med sin Volvo Titan F89. Foto: Camilla Bøhle.

Amazon er alltid populært

Formann i Norsk Volvo Amazon Klubb, Arve Larsen, solgte blant annet klær og krus med Amazon-trykk.

Volvo Amazon har gått fra å være en utpreget rånebil, til å bli en klassiker og veteranbil. De siste årene har bilene også hatt en solid prisøkning. På Volvo-treffet var modellen godt representert i mange ulike "valører". Med alt fra fint oppussede originalbiler – til ombygde biler.

Arve ha kontroll på det meste som skjer i Amazon-fronten i Norge.

Formann i Amazon-klubben, Arve Larsen, solgte T-skorter og kaffekrus, med Amazon-motiv.3 Foto: Camilla Bøhle.

Historie-rik ambulanse

Ola Hammervoll fra Eidsvoll kjøpte sin Volvo-ambulanse hos en Volvo-forhandler fra Førde for 5 år siden. Bilen er urestaurert og er i fin originalstand. Den har bare gått 32.000 km, er utstyrt med en B28 motor. Det vil si en V6 på 2,8 liter som yter 155 hestekrefter.

Fra 1986-1989 gikk den hos Selmer Furuholmen i Øygarden som industriambulanse. Fra 1989-2009 hos Hydro Aluminium i Høyanger der den sist gikk som aktiv ambulanse. Fra 2009-2012 ble den brukt av Høyanger videregående skole i ambulanse-fag.

– Det er tredje året denne bilen er med på Heidalstreffet. Om jeg noen gang skal kvitte meg med denne, så skal den på et museum, sier eier Ola Hammervoll.

Hans lever ut drømmen – samler på Volvoer

Denne uvanlige Volvo-ambulansen har en bakgrunn som Industriambulanse. På bildet er oposerer Ola Hammervoll og kompisen Kjell Nerland. Foto: Camilla Bøhle.

Treffets yngste

Kjetil Furnes, Katrine Øye og Krister Øye Furnes (8 mnd.) fra Ørsta, er trofaste gjester på Volvotreffet i Heidal. Det vil si – lille Krister var med for aller første gang. Naturlig nok. Den lille familien stilte nå, som tidligere år, med sin fine og spesielle Volvo 740 1988 modell.

Denne 740-er ikke helt som andre 740-er.

– Bilen har blant annet fått en 3,0 liters rekkesekser-motor fra en Volvo 960, forklarer Kjetil.

Lille Krister så også ut til å kose seg.

– Ja, turen opp hit gikk fint. Krister liker å kjøre bil og her er det jo mange fine biler med fine farger å titte på, så han har også kost seg, forsikrer mamma. Katrine.

– Så vi kommer nok igjen neste år også. Dette er jo hyggelig og sosialt for hele familien, legger hun til.

Den må tidlig krøkes den som skal bli god Volvo-krok...

– Dette er sosialt og hyggelig for oss alle, så vi kommer nok igjen neste år også, sier familien Øye Furnes. Foto Camilla Bøhle.

Seier på "hjemmebane"

Vi nevnte innledningsvis at kanskje den gjeveste prisen av alle var «Peoples Choice-pokalen» som tilfaller den bilen publikum synes er aller finest. Den prisen tilfalt i år Lars Ola Rindseter som opprinnelig er fra Heidal. Vi vil tro det er litt ekstra stas å vinne på "hjemmebane".

Denne fine Volvo Duetten ble en publikumsfavoritt på hjemmebane i Heidal. Foto: Camilla Bøhle.

Den sjarmerende bilen har tidligere også høstet en del premier. Den har de siste årene besøkt en del biltreff i sommerhalvåret og det er sjelden den kommer hjem uten en pokal i bagasjerommet.

Han her etter eget utsagn arvet Volvo-interessen fra sin far, som også eide Duetten tidligere.

Neste år er det 20 års jubileum for det populære Volvo-treffet. Om du holder på å fikse opp en gammel Volvo i garasjen nå, så kan jo et mål være å den klar til neste års jubileumstreff.

Vi garanterer at du vil bli godt mottatt av likesinnede!

I bildekarusellen nederst i artikkelen kan du se flere bilder fra treffet:

Kjøpte ny bil i 1974 – men syntes den var for fin til å brukes

