Raste da Bohinen sikret uavgjort på overtid i bunndrama

Vertene forsøkte seg, og like etter 3-1-scoringen var Boli nok en gang uhyre nære, men en glimrende redning fra Vasjutin stoppet spissen.

Sarpsborg var fornøyde og la seg dypt, mens Stabæk ble stående og stange. Halvveis i omgangen skapte de fornyet spenning da Vihmann headet inn 2-3 etter corner.

Fem minutter på overtid sørget Emil Bohinen for jubel for hjemmelaget. Han satte inn 3-3 etter en corner. Reprisene viste riktignok at det trolig skulle vært annullert for det Daniel Braaten gjorde med Sarpsborg-keeperen like før.

