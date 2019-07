– Det er ingen grunn til at Norge ikke skal sende ham til Italia

– Frykter du at norsk politi nå vil pågripe Krekar?

– Man kan aldri vite med PST i denne saken. Man kan aldri vite når man ikke har en politisk opposisjon som stiller spørsmål til justisministeren om hva som skjedde i spillet mellom Norge og Italia, som førte til at dette ble en sak i Italia, sier Meling.

Fem andre dømt

I tillegg til mulla Krekar var også disse fem medlemmene av gruppen «Rawti Shax» tiltalt. Disse ble dømt til mellom 7,5 til 9 års fengsel, ifølge Rai News og nyhetsbyrået Ansa:

Kurder bosatt i Drammen, fikk 7,5 års fengsel.

Norskiraker bosatt i Østfold, fikk 9 års fengsel.

Krekars svigersønn, norsk oppholdstillatelse og registrert bosatt i England, fikk 7,5 års fengsel.

Krekar-sympatisør, domfelt som IS-medlem i England, fikk 9 års fengsel.

Tidligere Ansar al-Islam-medlem, bosatt i England, fikk 7,5 års fengsel.

De seks dømte skal ifølge italiensk politi hatt kontakt med andre medlemmer i en italiensk «Rawti Shax»-celle, som allerede er dømt i samme sak. De ble dømt for terrorplanlegging, og domstolen mente det var straffeskjerpende at terroren var planlagt i flere land.

Oslo tingrett, lagmannsretten og Høyesterett fastslo i 2016 at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede. Grunnen til at Italia trakk tilbake utleveringsbegjæringen, kan være at de fryktet at varetektsfengsling under en langvarig rettssak kunne føre til oversoning.

Norske domstoler la i sine vurderinger stor vekt på to kjennelser fra domstolene i Roma og Trento. De italienske kjennelsene for pågripelse av i alt 17 personer inneholder omfattende presentasjoner av bevismaterialet i saken.