Meldingen kom inn til Sør-Vest politidistrikt klokken 17.52 mandag ettermiddag.

– Vi ble varslet av noen som var ute og gikk tur, som sa at de hørte skrik. Varslerne fortalte at det hørtes ut som et menneske i nød som trengte hjelp, forteller Hele Rygg Ins i Sør-Vest politidistrikt.

På grunn av at melder var bekymret og sikker i sin sak, sendte politidistriktet raskt en patrulje til området.

– Da patruljen var fremme, meldte de tilbake til operasjonssentralen at også de hørte skrikene, forteller operasjonslederen.

Politiet startet et søk i området for å lokalisere personen.

– Hver gang politiet ropte under søket, fikk de svar. Men da de til slutt klarte å finne ut hvor lyden kom fra, viste det seg i stedet å være en geit som lå opp ned mellom to steiner og skrek, forteller operasjonslederen.

Politiet tilkalte bonden, og i samarbeid fikk de berget geita.

– Bonden ble lykkelig og vi ble veldig glade for at det ikke var et menneske i nød. Siden geita svarte hver gang politiet ropte, mente bonden at «her var det respekt for autoritet», sier Rygg Ins.