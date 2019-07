Fant diamanter, haugevis med cash og falskt pass

Jeffrey Epstein (66) står tiltalt for å ha drevet sexhandel med jenter helt ned i 14-årsalderen i perioden mellom 2002 og 2005.

Mandag i forrige uke møtte han i retten og erklærte seg ikke skyldig.

Forretningsmannen ble arrestert på Teterboro flyplass i New Jersey for litt over en uke siden. Samme dag tok FBI-agenter seg inn i milliardærens bolig på Manhattan i New York. Der ble det funnet bilder av nakne jenter.

Diamanter og falskt pass

Nå har det kommet nye detaljer om funnene som ble gjort i leiligheten til milliardæren.

Mandag avslørte aktoratet i retten at de fant «haugevis med cash», flere dusin diamanter og et utgått pass med Epsteins bilde og et falskt navn.

Funnene ble gjort under en ransaking tidligere denne måneden, og alt sammen ble funnet inne i en låst safe.

Det falske passet hadde blitt utstedt på 80-tallet, og hadde oppført en adresse i Saudi-Arabia som hans bosted. I tillegg til disse funnene, tok de også opp det de beskrev som et «mystisk fravær» av økonomiske regnskap.

– En skummel fyr

Aktor Alex Rossmiller sa i retten mandag at saken mot Epstein bare blir sterkere og sterkere. Siden den flere måneder lange etterforskningen mot Epstein ble avdekket, har mange individer stått fram som ofre eller vitner i saken.

Under mandagens rettsmøte ble Epstein også konfrontert av to av hans anklagere, som hevder at han misbrukte dem seksuelt.

– Han er en skummel fyr å ha gående rundt i gatene, sa Courtney Wild, som hevder at Epstein misbrukte henne da hun var 14 år gammel.

– Jeg var 16 år da jeg var så uheldig å møte Jeffrey Epstein her i New York. Han var upassende med meg, sa Annie Farmer, en annen anklager.

Da dommeren ba henne om å utdype, sa hun at hun ikke ønsket å gå inn på detaljene nå.

– Et enormt nettverk med mindreårige ofre

Ifølge tiltalen lokket han flere yngre jenter til å delta i seksuelle handlinger, hvorpå han betalte dem hundrevis av dollar i kontanter.

Tiltalen forteller også at flere av Epsteins ansatte bidro i sexhandelen, blant annet ved å gjøre avtaler på forretningsmannens vegne. Blant annet heter det:

«Epstein reiste hyppig fra New York til Palm Beach med privatfly, hvor en ansatt eller medarbeider på forhånd ville forsikre om at mindreårige ofre var tilgjengelige for møter ved hans ankomst i Florida».

Ofrene har angivelig blitt invitert til Epsteins eiendommer for å gi massasjer mens de var helt eller delvis nakne. I tiltalen heter det også at massasjene ville bli stadig mer seksuelle av natur og at de som regel inkluderte én eller flere seksuelle handlinger.