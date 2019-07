Da Liverpool satte kursen mot USA tirsdag var det med keeper Andy Lonergan på flyet.

Hvem er Andy Lonergan, sier du?

35-åringen er klubbløs etter at han ble frigitt av Middlesbrough etter forrige sesong. Han har tidligere spilt for klubber som Preston, Leeds, Fulham og Wolverhampton. Tidligere i år var han utlånt til Rochdale på nivå tre.

– Vi gjør dette åpenbart på grunn av at vi er veldig tynt besatt med målvakter, er forklaringen til Liverpools keepertrener John Achterberg til klubbens nettsider.

Førstekeeper Alisson Becker er fortsatt ferie etter å ha vunnet Copa América med Brasil, mens 21 år gamle Kamil Grabara er utlånt til Huddersfield. De to unggguttene Caoimhin Kelleher og Vitezslav Jaros er begge skadet.

Dermed reiser Liverpool til USA med kun to kontraktfestede målvakter, andrekeeper Simon Mignolet og 18 år gamle Dan Atherton. I 3-1-seieren over Tranmere søndag ble Atherton byttet inn for Mignolet i andre omgang.

– Vi trenger dekning, så vi ønsket å få med noen som kan hjelpe oss med å unngå overbelastning av keeperne på trening. Han er i hovedsak med for å trene, så får vi ta det derfra. Han hjelper oss og vi hjelper ham med å komme i form. Det er alltid godt å ha en erfaren keeper, sier Achterberg.

Simon Mignolet har vært koblet bort fra Liverpool etter å ha vært andrevalget bak Alisson Becker forrige sesong, men Liverpool-manager Jürgen Klopp svarte nylig bekreftende på om belgieren blir værende.

– Jeg har hatt mange samtaler med ham de siste årene og månedene. Vi snakket før han dro på sommerferie. I en klubb som Liverpool trenger du minst to førstekeepere. Det er kult å ha både Ali og Simon. Det er en god situasjon for klubben. Fra min side er alt fint, sier han, ifølge The Telegraph.

Liverpool møter Dortmund, Sevilla og Sporting CP i løpet av dagene i USA. Mohamed Salah, Roberto Firmino og Alisson Becker er fortsatt på ferie, mens Sadio Mané skal spille finale i afrikamesterskapet fredag kveld.

Den 17 år gamle midtstopperen Sepp van den Berg fra nederlandske PEC Zwolle er den eneste signeringen til Liverpool så langt i sommer. Premier League-klubbenes overgangsvindu stenger torsdag 8. august.

Se Liverpools første treningskamp på USA-turneen mot Dortmund på TV 2 Sport Premium og Sumo natt til lørdag klokken 01.55.