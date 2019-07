Skarp kritikk: – Han var den desidert svakeste i bruddet

– Han har vist at han har kvaliteter. Han følte seg kanskje som en av de sterkeste i bruddet. Det var synd han ikke fikk det røde startnummeret. Han skulle prøvd å gå i én kilometer eller to, men feltet kom for brått på. Jeg tror han kommer til å prøve på nye brudd. Han er en friskus både på og av sykkelen, sier Dag Otto Lauritzen.

Eiking har tidligere i Touren hatt en lang rekke mislykkede bruddforsøk.

– Det var hakket lettere enn i går. Det var litt færre som ville i bruddet enn i går, men jeg merket at det var flere som ville vært med, så det var ikke bare oss selv, sier Eiking.

Tirsdag venter den første hviledagen i årets Tour de France.