Det bekrefter Oslo-klubben mandag.

Ejuke har vært en nøkkelspiller de siste sesongene. I år har han seks scoringer på 14 kamper i serien.

Nå venter altså spill i Heerenveen. Ejuke har skrevet under på en fireårskontrakt.

– Jeg er veldig takknemlig for årene jeg har vært her, og ønsker alle sammen masse lykke til videre. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i Heerenveen og ser fram til å komme i gang, sier Ejuke til Vålerengas hjemmesider.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen ville gjerne beholdt nigerianeren, men er stolt over at VIF nå har hjulpet ham til en god nederlandsk klubb.

– Chiddi er en fantastisk type og en veldig god spiller som vi gjerne skulle beholdt ennå en stund til. Han har blitt gradvis bedre og mer stabil siden han kom hit vinteren 2017, og vi tror at vi kunne utviklet han enda litt til. Samtidig er Vålerenga en klubb som skal gi unge spillere sjansen til å reise videre når så gode muligheter som dette dukker opp. Heerenveen er en flott klubb med bra historikk på spillerutvikling, så vi tror dette er et fint steg for Chiddi videre i karrieren, sier han.

Forhandlingene har pågått i lang tid.

– Heerenveen har vist stor interesse for Chiddi over lang tid nå. Det har vært lange og til dels krevende forhandlinger, men både det de har presentert av planer for spilleren videre, og den økonomien de har valgt å legge inn i dette kjøpet i konkurranse med andre klubber, gjør at vi tror dette blir veldig bra for Chiddi, sier Ingebrigtsen

