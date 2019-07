Øst politidistrikt meldte mandag ettermiddag at en buss hadde kjørt på en bil i Stasjonsveien på Strømmen, for så å ha kjørt videre.

– Det var tre damer i bilen som har forklart at det skal dreie seg om en grønn buss fra Ruter. Den klarte ikke svingen, så bakdelen av bussen traff personbilen i siden, for så å kjøre videre i retning Lørenskog, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Politiet har tatt kontakt med Ruter, men har foreløpig ikke lykkes å komme i kontakt med føreren.

– Vi prøver å komme i kontakt med føreren for å kartlegge hva som har skjedd. Når man er involvert i et trafikkuhell så plikter man å stoppe, så det kan være grunnlag for reaksjon, sier operasjonslederen.

De tre damene i bilen ble ikke skadd i ulykken, men bilen har fått materielle skader.

Ruter opplyser til TV 2 at de er i kontakt med politiet og bussoperatørene i området for å kartlegge hva som har skjedd.

Politiet meldte om ulykken klokken 15.35.