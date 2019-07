ANGREP FORDØMMES: Jens Stage, her i aksjon for Danmark mot Østerrike i sommerens U21-EM, har fått leiligheten sin utsatt for hærverk drøyt 14 dager etter at overgangen fra AGF til FCK gikk i boks. Begge klubber reagerer sterkt på hendelsen. Foto: Gabriele Menis/ANSA via AP