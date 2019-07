Det bekrefter spilleren selv overfor VG.

28-åringen var en del av Norges VM-tropp, men fikk ikke noen minutter på banen i løpet av mesterskapet.

Sogningen, som har spilt for Sandviken de siste seks sesongene, ble enig om de personlige betingelsene tidlig i forrige uke, men nå er også klubbene enige.

– Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg har hatt seks fine år i Sandviken. Nå kom muligheten til å oppleve noe ute, og jeg føler tiden er inne. De har gode fasiliteter og jeg gleder meg veldig. Det er et eventyr, sier Hovland til VG.

AC Milan ble nummer tre i Serie A forrige sesong, fem poeng bak Juventus som vant tittelen.

Pål Hansen, som er Sandvikens styreleder, vil ikke ut med hvor mye klubben får betalt for spilleren, men er glad for at avtalen nå er i boks.

– Det har vært en totalpakke som vi har jobbet med, både med tanke på overgangssum og klausuler, forteller Hansen til TV 2.

– Stine har vært seks år i Sandviken. Vi takker henne for lang og tro tjeneste og ønsker lykke til. Vi er glad på hennes vegne for at dette gikk i orden.

Sandviken-lederen utelukker ikke at det kan bli flere overganger før vinduet stenger.

– Vi merker stor forskjell fra hvordan det var tidligere. Da var det gjerne litt spillerlogistikk rundt juletider og det var det, nå er det helt annerledes. Det er store europeiske klubber med fine navn som satser og de vil gjerne fylle opp troppene sine. Det er veldig stor pågang rundt flere av våre spillere, forteller Hansen.