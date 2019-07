Etter en rekke utsettelser startet rettssaken i Italia mot mulla Krekar, som er tiltalt for terrorplanlegging.

Rettssaken skulle opprinnelig starte i Bolzano i Italia 13. mars 2017, men har siden blitt utsatt en rekke ganger.

Aktor Pasquale Profiti gikk ifølge Rai News detaljert gjennom påstanden før han ba om ti år fengsel for Krekar og mellom syv og åtte og et halvt år fengsel for de fem andre, skriver NRK.

Aktor Profiti beskrev Krekar som den åndelige lederen av en terrorcelle som italiensk politi grep inn mot i Sør-Tyrol.



Aktor ber om europeisk arrestordre for samtlige seks tiltalte, melder Alto Adige.



Etter at italiensk politi avslørte et terrornettverk i en storaksjon i 2015, pekte italienske påtalemyndigheter på Krekar som nettverkets leder.



Krekar selv nekter for å ha gjort noe ulovlig, og har tidligere sagt seg villig til å møte i den italienske byen Bolzano hvor han er tiltalt.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble sammen med en rekke menn i flere land i Europa pågrepet i Norge 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen. (TV 2/NTB)

Saken oppdateres.