Se spurten i videovinduet øverst!

Mange trodde skulle bli en transportetappe inn mot en samlet spurt i Albi og den første hviledagen, men den tiende Tour de France-etappen ble langt mer dramatisk.

For sammenlagtkanoner som Thibaut Pinot, Richie Porte, Rigoberto Urán og Jakob Fuglsang tapte hele ett minutt og 40 sekunder på Geraint Thomas etter at hovedfeltet ble splittet i sidevinden.

– Rett og slett en kjempekatastrofe, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det er vanskelig å ta igjen, selv om Pyreneene og Alpene ikke har begynt, men det er et utrolig dårlig utgangspunkt før det braker løs i fjellene, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Pinot er nå ett minutt og 21 sekunder bak den walisiske fjorårsvinneren.

– Mange tapte mye tid, og det er ikke ofte ser det. Det var overraskende, men du kan si at det var en perfekt dag for oss, sier Team Ineos’ sportsdirektør David Brailsford til TV 2.

Julian Alaphilippe fra Deceuninck-Quick Step har fortsatt den gule trøyen med ett minutt og tolv sekunder ned til Thomas og ytterligere fire sekunder ned til Egan Bernal, men franskmannen har ventelig trøyen på lånt tid.

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen kom ikke godt ut av sidevinden og havnet i hver sin bakre gruppe. Dermed var de ikke med å spurte om seieren, som ble tatt av Jumbo-Visma-rytter Wout van Aert.

– Jeg vet fra tidligere spurter at jeg er best når går tidlig. Starter de først, blir de umulige å passere, for deres førstegir er virkelig godt. Så min taktikk var å komme bakfra, men det er alltid enkelt for vinneren å forklare hva som fungerer, sier Wout van Aert til TV 2.

Odd Christian Eiking kom seg omsider med i et brudd tidlig på etappen . Sammen med fem andre fikk de på det meste drøyt tre minutters forsprang på hovedfeltet. Med 25 kilometer igjen til mål i Albi var imidlertid tiden i rampelyset over for Eiking og resten av seksmannsbruddet.

– Det var jækla hardt i dag. Medvind og fullt kjør hele dagen, sier Eiking.

Tirsdag er den første hviledagen i årets Tour de France.