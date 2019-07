R. Kelly sine kjærester nekter for at de er fanget av artisten

Før helgen ble det kjent at Robert Sylvester Kelly (52), mest kjent som R. Kelly, hadde blitt pågrepet av føderale politimyndigheter i den amerikanske storbyen Chicago.

Flere amerikanske medier, deriblant NBC New York, meldte at artisten hadde blitt arrestert, mistenkt for menneskehandel og for å være i besittelse av overgrepsmateriale av barn.

Kjærestene

Amerikanske medier har også omtalt sangerens to kjærester, Joycelyn Savage (23) og Azriel Clary (21), den siste tiden.

De skal angivelig ha blitt kastet ut av sangerens leilighet etter arrestasjonen. De skal også være holdt mot sin egen vilje i 52-åringens leilighet i Trump Tower, i Chicago.

I en video som TMZ har fått tak på motbeviser jentene tilsynelatende den førstnevnte påstanden. Ifølge advokaten deres, Gloria Schmidt, vil de også være tilstede under rettshøringen og holde pressekonferanse etterpå, melder TMZ tirsdag.

Hjernevasket

I videoen ser man Savage og Clary sitte i en toppleilighet med utsikt over Chicago. De benytter også muligheten til å vise støtte til deres berømte kjæreste.

De sier at nyheten om at de har blitt kastet ut er falske nyheter, og at de ikke blir holdt mot deres egen vilje.

Både Daily Mail, Yahoo News og nettstedet The Blast omtalte at jentene hadde blitt kastet ut av leiligheten i Trump Tower.

Det har vært mange spekulasjoner rundt jentene etter at artisten ble arrestert i februar, deriblant at de er 52-åringens sex-slaver og at de har blitt hjernevasket.

Spekulasjonene har blusset opp igjen etter han ble arrestert på nytt.

Om hvorvidt Savage og Clary blir holdt mot sin vilje er ikke kjent.

Familien i harnisk

Etterfulgt av pågripelsen møtte en talsmann for Kelly pressen.

I en video som nettstedet TMZ har publisert kan man se faren til 23-år gamle Savage avbryte pressekonferansen.

– Hvor er datteren min? R. Kelly er der inne akkurat nå, i fengsel. Jeg vil vite hvor datteren min er. Svar på det spørsmålet, roper faren til pressetalsmannen.

Savage var kun 19 år da hun møtte den amerikanske R&B-sangeren. Hun skal angivelig ha blitt kjæreste med stjernen kort tid etter møtet. Hun skal ha sluttet på skolen og brutt kontakten med familien, ifølge Washington Examiner.

Advokaten til Savage-familien sier at foreldrene ønsker å bli gjenforent med datteren, og de er villige til å legge fortidens hendelser bak seg, ifølge Daily Mail.