Flere av Demokratenes presidentkandidater har fordømt president Donald Trump sine twittermeldinger om representantene Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib og Ilhan Omar.

Presidenten skrev at de fire kvinnelige politikerne, som alle har minoritetsbakgrunn og er amerikanske statsborgere, burde «dra tilbake» til landene sine og «fikse dem» før de kommer tilbake til USA, og uttaler seg om hvordan landet skal styres.

Tre av politikerne, Ocasio-Cortez, Pressley og Tlaib, er født i USA. Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var ti år gammel.

Presidentens utsagn har fått flere av Demokratenes presidentkandidater til å rase.

Senator Elizabeth Warren er en av de som går hardest ut mot presidenten på Twitter.

– La det være helt klart hva denne forferdelige kommentaren er. Et rasistisk angrep på Demokratiske kongresskvinner. Dette er landet deres, uansett om Trump innser det eller ikke, skriver hun.

Tidligere visepresident Joe Biden, som leder på meningsmålingene blant Demokratene, skriver at «rasisme og fremmedfrykt ikke har noen plass i USA».

Entreprenøren Andrew Yang sier han også har opplevd å få lignende utsagn slengt etter seg.

– Som sønn av innvandrere har jeg blitt fortalt flere ganger at jeg bør dra tilbake dit jeg kommer fra. Da jeg var ung såret det meg. Nå virker det bare absurd. Vi er alle amerikanere, skriver han på Twitter.

Intern splid

Twittermeldingene fra presidenten er et forsøk på å blande seg inn i en intern splid i det Demokratiske partiet mellom ordstyrer Nancy Pelosi og den delen av partiet som vil trekke Demokratene mot venstre. Ocasio-Cortez og hennes kolleger er frustrerte over det de ser på som manglende vilje fra partiledelsen til å konfrontere Trump-administrasjonen, spesielt når det gjelder innvandring. I protest stemte de mot et forslag om 40 milliarder kroner til grensesikkerhet, som hadde bred støtte i Kongressen for to uker siden.

Pelosi kritiserte firkløveret under et intervju med New York Times forrige uke, og pekte på at de har liten innflytelse på partiet.

– De er fire stykker, og det er så mange stemmer de har, sa hun.

Men etter angrepet fra Trump har Pelosi gått ut med en støtteerklæring til sine partifeller.

– Når Trump ber fire amerikanske kongressmedlemmer om å dra tilbake til landene deres så viser han igjen at planens hans om å «gjøre Amerika storartet igjen» har alltid handlet om å gjøre Amerika hvitt igjen, skriver Pelosi på Twitter.

Stillhet fra Republikanerne

Under valgkampen i 2016 sa Trump at Gonzalo Curiel, dommeren i rettsaken om Trump University, burde erklære seg inhabil fordi han var «meksikansk». Curiel har meksikanske aner, men han ble født i delstaten Indiana. Den gang sa Paul Ryan, den øverste Republikaneren i Kongressen, at Trumps utsagn var rasistisk.

Så langt er det ingen Republikanere som har fordømt de siste twittermeldingene til presidenten. Paul Ryan forlot politikken etter mellomvalget i 2018.