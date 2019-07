Det har allerede gått tre år siden Evald Jåstad tok steget og realiserte en stor guttedrøm. 37-åringen kjøpte rett og slett drømmebilen, for å bruke den i jobben som taxisjåfør i Odda.

Bilen det er snakk om er en 2016-modell Ford Focus RS. Altså en av de heftigste og morsomste kompaktbilene man får kjøpt i dag.

Bilen har 350 hk og gjør 0-100 km/t på 4,7 sekunder. På toppen av det hele har ikke bilen akkurat fått en overdose av komfortable kjøreegenskaper, heller. Her er det sportsunderstell, manuell klasse og selvfølgelig driftmode.

Det blå lynet

Å kjøre en Focus RS som taxi er med andre ord ikke det opplagte valget. Faktisk var 37-åringen Ullensvang den første i verden som tok i bruk bilen som taxi.

– Det er selvfølgelig galskap. Bilen går som et uvær og er på mange områder det nærmeste man kommer rallycross, forteller Evald til Broom når vi møter han hjemme på Odda.

Her har han kjørt taxi i en årrekke og nyter nå sitt tredje år bak rattet i «Det blå lynet» – som lokalbefolkningen for lengst har døpt bilen.

Focus RS er langt i fra en diskré bil i utgangspunktet, men når vi møter Evald utenfor den lokale Coop-butikken, må vi innrømme at øyenbrynene hevet seg minst en centimeter…

Det er sjelden kundene trenger å lete etter bilen til Evald. Her er det bare å gå etter lyden! Den høres selv av de aller mest tunghørte i bygda.

Rallycross-vinge

– Her har det skjedd litt siden sist ja, bekrefter Evald, før vi i det hele tatt rekker å hilse på.

Ikke bare er felgene nye, med Evald har også montert et helt nytt og større eksosanlegg.

– Det er viktig med litt lyd, vet du. Også ser det jo rimelig gromt ut da!

Så langt hat bilen gått litt over 200.000 kilometer.

– Neida. Det er faktisk en replika av spoileren som brukes på Ford sine biler i rallycross-VM. Jeg har alltid sagt at Focus RS er det nærmeste man kommer rallycross med hvite skilter. Nå må jeg innrømme at den påstanden begynner å være temmelig reell, smiler Evald.

Bakvingen er spesiallaget i karbon og koster rett over 17.000 kroner.

– Det koster å være kar. Nå syns jeg bilen virkelig begynner å ta form. Å få lov til å kjøre denne hver eneste dag, er bare helt fantastisk, forteller han.

Evald legger ikke skjul på at oppgraderingene på bilen har vært kostbare, når vi møter han i Kinsarvik.

Tre i verden

Det er ikke bare hjemme i Odda RS-taxien til Evald er kjent. I fjor ble bilen fanget opp av Ford Europa.

De tok turen til Evald og snekret sammen en reportasje som har fått over 320.000 visninger så langt.

– Jeg var nylig på en tur i Danmark og fikk masse hyggelig oppmerksomhet der også. Det ble til og med omtale i en dansk nettavis, veldig moro, sier Evald.

Han legger til at det per i dag kun finnes tre Focus RS som taxi i verden. To av dem går i Norge, mens den siste er stasjonert i Nederland.

