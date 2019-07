Mobilbruk i bil har vært forbudt lenge. Det tar oppmerksomheten bort fra veien og er trafikkfarlig. Blir du tatt for dette vanker det både bot og prikker i førerkortet, noe de fleste av oss mener er rett og rimelig.

Når det gjelder berøringsskjermer i bil blir dette mer og mer vanlig. Dessuten blir de mer avanserte med omfattende menyer og stadig flere ulike apper. Det gir flere muligheter og valg for bilføreren – valg som ofte tas mens man kjører. Dermed tar også dette oppmerksomheten bort fra det man egentlig bør konsentrere seg om. Trafikken.

Nå advarer den svenske bileksperten og motorjournalisten, Håkan Matson, i sin blogg mot denne trenden. En trend han mener er livsfarlig. Like farlig som bruk av mobiltelefon, – ja, kanskje til og med enda farligere skriver han.

I Tesla Model 3 styres det aller, aller meste fra bilens skjem. Til og med åpningen av hanskeromslokket.

Menyer og undermenyer ...

Dette er noe av det han skriver i bloggen sin:

– Du skal bare ringe en kompis, du skal bare justere temperaturen, legge inn en adresse i navigasjonen, eller justere massasjen i setet. Da må du ofte inn i menyer, og undermenyers undermeny.

– Jeg trodde mange av disse funksjonene ville gjøre livet i bilen mer komfortabelt og sikkert. I virkeligheten har det blitt motsatt, mener Håkan Matson

Han henviser til forskingen fra den amerikanske og anerkjente bilorganisasjonen AAA. Deres forskning viser at det kan opp til 24 sekunder å skifte en radiokanal og 40 sekunder for å taste en adresse inn på navigasjonen. Selv om (forhåpentligvis) ingen har blikket borte fra veien så lenge om gangen, men i stedet deler operasjonen opp i flere økter.

25 meter i sekundet

Når man vet at en bil som kjører i 90 km/t forflytter seg med 25 meter i sekundet, sier det seg selv at dette ikke nødvendigvis er like sikkert som det man skulle tro.

Men det er ikke bare fraværet av blikket på veien det handler om.

– Det krever også konsentrasjon fra hjernen din under selve bruken av skjermen. Om du ikke gjøre følger godt med, ender du opp med å skifte radiokanal, i stedet for å redusere temperaturen i bilen, skriver han.

Matson har vært biljournalist i over 30 år og er blant annet tidligere president for Årets Bil i Europa. Han har dermed fulgt utviklingen lenger enn de fleste.

I sin blogg slutter han med en tydelig oppfordring til oss bilister:

– Skal du kjøre bil, så rett blikket fremover, og konsentrer deg om å kjøre. Unngå berøringsskjermen. Den er livsfarlig!

Ikke uenig

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen som er – la oss kalle det noe over middels interessent i disse systemene – er helt enig med sin svenske kollega.

– At vi skal bruke berøringsskjemer for alt mulig i biler, synes jeg er en uting. Det ser jo fint og flott ut, men i praksis er det ofte langt mindre brukervennlig enn fysiske knapper på for eksempel klimaanlegg, sier Vegard.

– Noen få klarer å få touchskjermer som fungerer godt, som for eksempel Tesla. Men selv disse er uansett mindre trygge og brukervennlige enn systemer som innebærer menyhjul eller lignende.

Broom-Vegard håper derfor at biler fra blant annet BMW, Mercedes, Mazda og Lexus fortsetter med sine egne løsninger på dette.

– Men jeg frykter at det går i en annen retning. Slike løsninger koster gjerne mer og er med krevende å utvikle, enn berøringsskjermer, forklarer han videre.

Det noen imidlertid redder seg inn på nå, er å ha gode multifunksjonsratt og digitale multifunksjons-instrumenter.

– Ja, det er smart. Da kan du i praksis styre nesten alle funksjonene i bilen, uten å flytte hendene fra rattet, og uten å flytte blikket så langt bort fra veien, mener han.

Byton M-Byte, som kommer neste år, setter trolig nye skjerm-rekord med sin 42-tommer, men det blir ikke en berøringsskjerm

Tror stemmestyring og gestikulering kommer

Stemmestyring har også blitt utviklet en del de siste årene.

– I starten var jo disse rene katastrofen, og bare egnet til å gi folk massivt hjerteinfarkt av frustrasjon. Nå begynner det imidlertid å ligne noe. Særlig Mercedes og Audi har fått skikkelig grep på det. Men en fullverdig erstatning for menyhjul og hurtignkapper, synes jeg ikke det er enda, sier Vegard.

En annen forholdvis ny ting er gestikulering ute å berøre selve skjermen.

– Det er faktisk er mer brukervennlig enn jeg hadde trodd. Her tror jeg det vil skje mye mer i årene framover. Det skal bli spennende å følge videre, avslutter Vegard.

Hva synes du om berøringsskjermer i bilen?

