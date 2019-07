Overfiske og plastforsøpling er hovedårsakene til over halvparten av hai-artene i Middelhavet nå er truet, går det fram av en fersk rapport fra WWF.

Libya og Tunisia er verstinger og fisker årlig opp rundt 4.200 tonn hai hver, tre ganger så mye som Italia som er den tredje største fiskerinasjonen i Middelhavet.

Mange haier havner også i garn og tråler som er ment for annen fisk, ifølge WWF, som etterlyser økt internasjonalt samarbeid og strengere regelverk for å hindre utryddelse.

Ifølge Verdens naturvernunion (IUCN) er 20 hai-arter «kritisk truet» i Middelhavet, mens ytterligere elleve arter havner i kategorien «truet», åtte arter betegnes som «sårbare» og ni er «nesten truet».

– Haien er i fare for å forsvinne fra Middelhavet, sier Giuseppe Di Carlo, som leder WWFs virksomhet knyttet til Middelhavet.

– Den hurtige tilbakegangen er det mest alvorlige tegnet på statusen i havet vårt og på det uansvarlige fisket som finner sted der, sier han.

– Alle land rund Middelhavet har et ansvar for dette. Hai har vært en del av havet vårt og kulturen vår i tusenvis av år, og vi må handle raskt for å sikre at de forblir det i framtida, sier Di Carlo.

