Til tross for at midtstopperen var del av det franske laget som vant VM i fjor sommer, er det hans utenomsportslige bravader som har gitt Rami flest overskrifter de siste årene.

Nylig ble det slutt med kjæresten Pamela Anderson. Den tidligere Baywatch-stjernen gikk hardt ut på Instagram mot eksen og hevdet at hun var blitt bedratt og at hun nå hadde skaffet seg livvakt fordi hun var redd Rami.

Nå har 33-åringen også havnet i unåde i sin egen klubb Marseille.

For ifølge den franske avisen La Provence, gjengitt av nettstedet GFFN, skal franskmannen nå ha blitt suspendert av klubben. Grunnen skal være Ramis unnskyldning for ikke å ha kommet på trening 20. mai, to dager etter å ha spilt kamp mot Toulouse.

Den tidligere Valencia-stopperen skal ha fortalt trener Rudi Garcia at han måtte til Paris grunnet familiære årsaker. I stedet skal ha han ha dratt til Fort Boyard for å delta på fjernsynsprogrammet med samme navn, i Norge kjent som Fangene på fortet. Programmet ble først vist 29. juni.

Nå er det oppvask på gang på den franske rivieraen. Ifølge La Provence får ikke Rami være en del av sesongoppkjøringen til Marseille mens saken blir undersøkt nærmere.