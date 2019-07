Slik unngår du å havne i svindelfella på ferie

– Det folk forteller oss om er gjerne at de er blitt utsatt for gratisturer som viser seg å inneholde sterke innsalg, ofte kombinert med alkohol, der man ender med å betale alt for mye ting man ikke trenger, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til TV 2.

Forbrukerrådet opplever nemlig en økning i antall nordmenn som blir svindlet når de er på ferie.

Eksempler på varer det er vanlig å bli lurt til å kjøpe er tepper, gull, smykker og elektronikk.

– I tillegg til den gamle slageren med timeshare-boliger, der du inngår en avtale om å leie en feriebolig en gang i året, men som viser seg å ofte være veldig dårlig og veldig dyr, sier Iversen.

Skrekkeksempler

Man hører også om skrekkeksempler hvor folk leier ferieboliger på nett, for så å komme frem og oppdage at boligen ikke finnes eller at det bor noen der fra før.

Dersom akkurat dette skulle skje er det ifølge Iversen aller viktigst å ta grep for å sikre at du faktisk får noe ut av ferien likevel.

– Finn et sted å bo og ta heller opp dette med at du har blitt lurt når du kommer hjem, så du får noe ut av ferien i første omgang. Men du har selvfølgelig krav på å få pengene tilbake for det du har betalt for den opprinnelige leiligheten, sier han.

– Kan forsikringen hjelpe ?

– I noen tilfeller kan forsikringen hjelpe noe, men det er som regel bare med råd og veiledning til deg som reisende. Ingen vanlig reiseforsikring dekker akkurat dette, sier han.

Populære ferieland

Det er altså mange forskjellige måter man kan utsettes for feriesvindel på, og er du riktig uheldig kan det bli dyrt.

– Jeg har selv snakket med noen som har betalt 50-60.000 kroner for gulvtepper eller gullsmykker, som viser seg å være uekte, sier Iversen.

Skal du til land som Tyrkia eller Spania i sommer, kan det være lurt å være litt ekstra på vakt. Ifølge Thomas Iversen er det nettopp landene som folk flest reiser til, at det er mest utbredt at turister blir forsøkt lurt.

Råd mot feriesvindel: Vær skeptisk til sponsede reiser med obligatoriske utflukter.

Vær skeptisk til å motta skrapelodd eller delta på salgsmøter.

Gi aldri fra deg kortet ditt.

Ikke betal med kontanter. Du har bedre rettigheter hvis du betaler med kort. Kilde: Forbruker Europa

– Det skyldes primært at det er veldig populære ferieland. Kroatia er også veldig populært å reise til og også der opplever turister jevnlig å bli utsatt for forsøk på svindel, sier han.

Betal med kort

Så hva bør man egentlig gjøre for å forhindre at man havner i en uheldig situasjon til å begynne med?

Tommelfingerregelen er å beholde det Iversen kaller en «sunn hverdagsskepsis».