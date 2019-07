Etter en liten pause fra markedet, er Mercedes klar for å rulle ut en helt ny generasjon ladbare hybrider.

Det har de hatt stor suksess med i Norge tidligere, og det er særlig familie-SUVen GLC som har som har ledet an her. Men også C-klasse og E-klasse har solgt bra i ladbare utgaver.

Det beste fra to verdener

Frem til nå har Mercedes sine hybridmodeller kombinert bensin med elektrisk kraft.

Nå er det dieselhybrid som gjelder. Den nye storsatsningen gir både økt effekt og rekkevidde, samtidig som forbruket reduseres.

Dermed svarer Mercedes på noe av kritikken mange av dagens ladbare hybrider opplever, nemlig et høyt forbruk når batteripakken går tom.

– Ved å kombinere eldrift med vår mest effektive dieselmotor kan vi tilby det beste fra to verdener; lavt forbruk på langkjøring og utslippsfri kjøring i byen, sier Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes-Benz Norge.

Den nye dieselhybriden blir tilgjengelig som både sedan og stasjonsvogn.

Heftige ytelser og lavt forbruk

I første omgang er det volummodellene C-Klasse og E-Klasse som blir tilgjengelig med den nye drivlinjen. Sistnevnte er allerede ute på norske veier, mens nye C 300 de er på vei.

Under panseret på denne finner vi Mercedes sin 2-liters dieselmotor, som er en av de reneste dieselmotorene på markedet i dag. Den er blant annet målt til å slippe ut null milligram NOX per kilometer.

Dette kan fort bli et vanlig syn på norske veier.

Denne kombineres med en kraftig elmotor som yter 90 kW og 440 Nm fra start. Resultatet er en skikkelig kraftpakke. Her snakker vi 306 hk og hele 700 Nm. Det er like brutalt som dreiemoment i toppmodellen AMG C 63 S!

I nye C 300 de oppnås 0-100 km/t på 5,7 sekunder. Men tross heftige ytelser, er oppgitt forbruk kun 0,14 – 0,16 liter per mil.

Økt rekkevidde

I tillegg til økt ytelse og lavere forbruk, blir den elektriske rekkevidden også forbedret på nykommeren – takket være en ny og større batteripakke.

Her øker kapasiteten fra 6,4 kWt til 13,5 uten å ta opp mer plass. Dette er mulig takket være endret cellekjemi som har en betraktelig høyede energitetthet.

Resultatet er en elektrisk rekkevidde på opptil 55 kilometer, målt etter WLTP-standarden.

For stasjonsvogn-utgaven er tallet 53 kilometer.

Ved hjelp av en ny vannavkjølt ombordlader er også ladekapasiteten økt fra 3,6 kW til 7,4 kW, som gjør at batteriet lades fra 10 til 100 prosent SoC (State of Charge) på cirka 1,5 timer fra en ladeboks, og rundt fem timer fra vanlig strømuttak.

Med 700 Nm og over 300 hk kan C 300 de skilte med et friskt fraspark.

Norske priser

Både sedanen C 300 de og stasjonsvognen C 300 de T er basert på oppgraderte C-Klasse.

Det betyr 6.500 nye deler, der det mest iøynefallende er et nytt digitalt førermiljø og et mer aggressivt design.

Det som i stor grad skiller den ladbare hybriden fra modellene med konvensjonell drivlinje er mengden standardutstyr og ytelse per krone. Her er blant annet Avantgarde eksteriør, LED High Performance-lys, 9-trinns automatgir, ryggekamera, elektrisk bakluke og forvarming/-kjøling inkludert i prisen, som nå er klare.

Startprisen på C 300 de sedan er 474.000 kroner. Skal du ha stasjonsvogn begynner den på 487.000 kroner. Det er nok ikke noen priser mange blir skremt av, særlig med tanke på ytelser og utstyrsnivå.

Ladekapasiteten er økt fra 3,6 kW til 7,4 kW, som gjør at batteriet lades fra 10 til 100 prosent på cirka 1,5 timer ved bruk av ladeboks.

Teknologi fra S-Klasse

På nye C 300 de kan du akkurat som før velge mellom ulike kjøremoduser. Hybrid kombinerer diesel og elkraft, mens E-mode gir 100 prosent elektrisk fremdrift.

Videre får bilen Eco Assist som først introduseres på S 560 e. Det innebærer at føreren mates med informasjon om trafikkbildet og veien foran deg. På den måten skal bilen planlegge når det er smart å gå av gassen, for å kjøre mest mulig økonomisk.

For øvrig lanseres den helt nye drivlinjen sammen med facelift-utgaven av C-Klasse. Den henter flere elementer fra flaggskipet S-Klasse, blant annet et helt nytt ratt og siste versjon av førerassisterende systemer.

De første bilene kommer Norge i oktober.

Tekniske data:

