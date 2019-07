– Jeg har stengt meg ute fra virkeligheten

De giftet seg i en intim seremoni i februar på Sheeran sin eiendom i Suffolk, ifølge The Sun.

Men på tross av at kona har viet seg til musikeren for resten av livet, innrømmer superstjernen at han setter spørsmåltegn ved hvorfor. Han kan tilsynelatende ikke forstå hvorfor barndomskjæresten har valgt han som ektemann.

Han forteller til The Sun at han våkner opp hver dag og lurer på hvorfor kona er sammen med han. I et intervju med Senkveld har han tidligere uttalt at kona er den tøffeste i forholdet.

– Hun kan være med hvem som helst, men hun har valgt meg, forteller han.

I det nye albumet «No. 6 Collaborations Project», synger han om sin usikkerhet rundt utseende og ekteskapet. Justin Bieber er også med på det nye albumet til den britiske popstjernen.