Med kun ett poeng på de siste seks kampene ligger Strømsgodset desidert sist i Eliteserien. Det er fem poeng opp til trygg grunn, men både Stabæk og Sarpsborg 08 har spilt to kamper mindre enn Godset.

– Det er bekmørkt. De sliter og helgens kamp var et klassisk eksempel for et lag i motgang, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

– De hang bra med i førsteomgang, men ligger likevel under 0-2 like før pause. Da føler man at kampen er over. Det er ikke mye som flyter Godset sin vei om dagen, sier Huseklepp.

– Må treffe på overgangsmarkedet

Bergenseren er klar på at drammenserne må hente inn forsterkninger i løpet av det kommende sommervinduet.

– De er nødt til å gå ut på overgangsmarkedet i sommer og de er nødt til å treffe. Det er helt tydelig at denne spillerstallen trenger ny energi og nye krefter.

TV 2-eksperten mener Godset trenger forsterkninger i flere posisjoner.

– De er så langt nede nå. Det er vanskelig å si hvilken posisjon, for jeg føler de trenger én eller flere spillere i alle ledd, sier Huseklepp.

– Koster mer å rykke ned

Den danske treneren Henrik Pedersen tok over Godset-laget i slutten av juni, men har ennå til gode å vinne. Laget har kun tatt ett poeng i løpet av de tre kampene nykommeren har ledet.

– Trenerbyttet har ikke gitt noen effekt. Men det er urettferdig å se på treneren. Han er kommet inn i hui og hast, og trenger tid. De må ha nye spillere i sommer. Det er det viktigste nå.

Det norske sommervinduet åpner 1. august og holder åpent ut måneden.

– Hvor enkelt er det å hente flere kvalitetsspillere i et kort sommervindu?

– Det er ikke enkelt. Men de er nødt til å prioritere det. Hvis klubben har penger, så må de brukes nå. Det vil koste mer å rykke ned enn å hente noen kvalitetsspillere, spår Huseklepp.

TV 2-eksperten er klar på at spillerne som eventuelt kommer inn må vite hva de går til.

– Dette må være spillere som har vært med på dette før. Stallen trenger spillere med gode lederevner og som kan løfte laget, sier den tidligere Brann-stjernen.

Strømsgodsets neste kamp er 5. august mot høytflygende Bodø/Glimt.