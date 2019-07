Midt på 90-tallet kjøpte jeg min aller første bil. Etter et møte med en banken fikk jeg skrapt sammen nok midler til å sikre meg en utgave av første generasjon Toyota MR2. Jeg elsket den bilen!

Midtmontert motor, bakhjulsdrift og 16 ventilers Twin Cam-motor på 124 hk (vi trenger ikke å ødelegge den gode stemningen med å si at det er den samme 1,6-literen som ble brukt i blant annet Corolla!). Den veide omtrent det samme som et snøfnugg, og var derfor både kjapp og ikke minst artig å kjøre. Jeg syntes dessuten den så ut som en liten Ferrari!

Mitt første møte med en skikkelig sportsbil, var derfor signert nettopp Toyota. Og kjærligheten til den bilen var så sterk, at jeg senere endte opp med å kjøpe TRE MR2-er til! I tillegg er jeg en stor fan toseteren GT-86.

Helt siden de første bildene av nye Supra dukket opp, og jeg fikk se den på bilutstilling for første gang, har jeg derfor fysisk VERKET etter å få kjøre den.

Forventningene har vokst seg store, når jeg endelig får hendene på nøkkelen.

17 år etter at forrige generasjon av Toyota Supra (bildet) rullet av produksjonsbåndet, er erstatteren på plass.

Mye mer enn bare fornuft

Toyota er først og fremst kjent for sine driftssikre-, fornuftige- og kanskje litt trauste biler. Men de vet en hel del om å lage sportsbiler, også. Den lekre sportsbilen GT 2000 som ble produsert på 60-tallet er noe av de peneste som ruller rundt på fire hjul, alle generasjonene av MR2 har vært artige biler å kjøre, Celica har også lange tradisjoner.

Om en ser på motorsport, har Toyota satt sitt preg, der også. Nå i senere tid med blant annet seier i selveste WRC i 2018 med sin spinnville-, firehjulsdrevne Yaris, seier i Dakar rally i år med Hilux og både første- og andreplass i det prestisjetunge 24-timersløpet Le Mans – med den hybride racerbilen TS050.

Og nå er de altså på plass med en hard core sportsbil for vanlig vei. Det tok 17 år, men her er den nye generasjon av Supra. Den er ikke superbil-rask, men vi har knapt kjørt en bil i år som har fått like mye oppmerksomhet!

Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Det er delte meninger om designet på nye Supra. Men at den har fått særpreg og masse detaljer å merke seg, kan det være liten tvil om.

Herlig vulgær

Designet er nemlig av typen du ikke overser. Når en Supra ruller inn på bensinstasjonen, blir den lagt merke til. Av alle! Og de fleste tar seg god tid til å la de mange detaljene får synke inn. Det er mye å få med seg.

Bortsett fra selve formen, langt panser og kort hekk, er frontlyktene det nærmeste du kommer et trekk som ligner forgjenger. Rett forfra har den altså noen likhetstrekk med bilen som rullet av produksjonsbåndet for siste gang for 17 år siden. Men så er det slutt. Nye Supra går sine egne veier.

Fronten har fått en markert snute som liksom strekker seg gjennom frontfangeren, og ligner litt på snuten på en hai. Tøft! På sidene av frontfangeren er det to store luftinntak – med et langt og kraftig panser bak seg. Over forhjulene er det en markant hevelse. Men disse er på ingen måte like kraftig som de svulmende buene over bakhjulene. Det er herlig vulgært, uten å bli for mye! Om Supra var en kvinne, ville den vært Jenifer Lopez – ikke Kim Kardashian.

Delte meninger

På taket er det også en kuppel over hvert av setene. De gir både økt takhøyde i bilen, og bedre flyt for luften over toppen på bilen.

Den korte hekken ser ekstremt muskuløs ut – og ender opp med en frekk spoiler helt til slutt. Et verdig punktum på et design vi bare blir mer og mer glad i, i løpet av testperioden.

Det skal sies at meningene innad i Broom-redaksjonen er delte, om denne bilen. Noen mener den blir for mye. Jeg synes det er akkurat så tøff i trynet som den skal være! Og siden ingen av de andre har anledning til å motsi meg akkurat her, er det det som blir konklusjonen.

De digitale instrumentene i Supra er både lettleste og tøffe. Turtelleren står selvsagt i midten!

Interiøret domineres av to lave og godt polstrede sportsseter, en høy senterkonsoll mellom setene – og multimediaskjermen som er plassert oppå dashbordet.

Og her er kanskje det vi finner det en del er skeptiske til: De veldig synlige tegnene på at Supra er et samarbeid med BMW. Dette vet vi en god del Supra-fans er skeptiske til. De ønsker at bilen skal være gjennomført Toyota. Faktum er nemlig at plattformen og motoren er signert BMW – og det samme er altså mye av interiøret.

Men vi klarer ikke helt å se problemet. Man får altså et av bilverdens beste infotainmentsystemer (riktignok noe nedskrudd i forhold til det BMW selv har, men likevel) og et supert head up display.

Takket være samarbeidet med BMW, får du et av markedets beste head up displayer - som viser blant annet navigasjon, speedometer, fartsgrense, radiokanaler/spillelister og telefonlister. Bagasjerommet er brukervennlig – om enn bare 290 liter.

Brukbart bagasjerom

Dessuten har Toyota sørget for at man slipper de dårlige digitale instrumentene som BMW bruker. I stedet har man her et mer tradisjonelt og lettlest oppsett, som fungerer mye bedre.

Joda, en kunne kanskje gitt interiøret mer Toyota-preg – men vi tror de fleste Toyota-kunder vil bli veldig glad i oppsettet hentet fra BMW.

Skulle vi pirket på noe, er det at innholdet på skjermen på dashbordet kunne vært lettere å se. Vi forsøkte å skru opp lysstyrken, men den var på topp allerede. Kanskje ville det hjulpet om den var vinklet mer mot fører, og litt nedover, for å unngå for mye gjenskinn.

Utsynet er forøvrig begrenset. For det første fordi frontruta og sidevinduene er lave, i tillegg til at bakruta ikke hjelper så mye heller. Derfor er ryggekamera viktig!

Plassen er bra – og bak skuldrene har man innsyn til bagasjerommet. Det oppleves faktisk ganske romslig, selv om antall oppgitt liter er kun 290. Åpningen er ganske smal, og det er en relativt høy kant å løfte over. Men så lenge det uansett ikke er snakk om store kolli, blir det neppe et problem.

Når man er på plass bak rattet og bagasjen er lastet inn, er det endelig på tide å gjøre det denne bilen virkelig er laget for: KJØRE!

Under det voldsomme panseret finner du motoren. Den er flyttet godt bakover, for å bidra til god vektfordeling. 3-literen på 340 hk er det BMW som har laget ...

Motor med "feil" logo

Supra starter med et potent snerr og lite snerr – før turtallet roer seg ned og går over i en lavmælt knurring. Startbjeffet er akkurat nok til at du vekker naboene og får oppmerksomheten fra de som står rundt deg.