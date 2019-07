Det er noen år siden FCA-alliansen ble dannet i 2015. De selger Alfa Romeo, Fiat, Jeep og Fiat Professional, sistnevnte er Fiats nyttekjøretøy program.

Men det å slå seg opp og fram i et sært norsk bilmarked har ikke akkurat vært noen enkel jobb. Hverken italienske- (Alfa Romeo og Fiat) og amerikanske- (Jeep) bilmerker har vært lette å selge i Norge. Den helt store suksessen har uteblitt med tanke på markedsandeler.

Det har de tenkt å gjøre noe med nå.

Ny giv og elbiler

– Nå kommer modellene vi har ventet på lenge. Vi snakker om en helt ny giv for Fiat, Alfa og Jeep i Norge. Det blir elbiler og ladbare hybrider, Frank Bauge i FCA Norge.

– Forhandlerne må forberede seg på det som kommer. Det bli nye standarder for forhandlerne og sterk satsing på ettermarkedet, sier han til bransjenettstedet BilNytt.no (krever abonnement).

I dag har FCA 28 forhandlere, fordelt på Alfa, Fiat, Jeep og Fiat Professional. Dette tallet skal økes og Bauge ser en interessant utvikling når det gjelder interessen for forhandler-kontrakter.

For å understreke at dette er alvor, sendes det i disse dager brev til forhandlerne som importøren mener ikke presterer. Man vil bare ha med seg forhandlere som vil satse.

Alfa Romeo Stelvio har solgt brukbart, men ble ikke helt den suksessen man håpet på.

Frisk økning

– Vi inviterer dem sammen med oss til å bli mer aktive og til å nå de mål som er satt. Vi må ha forhandlere som har muskler og kan planlegge for det som kommer, sier Bauge.

Bauge er klar på at de nok må skifte forhandlere enkelte steder, samtidig som han forteller at de søker etter forhandlere flere steder, blant annet i Ålesund, Molde og Nord-Norge.

Til Bilnytt.no sier Bauge at målet for personbiler er å øke andelen fra dagens 0,1% til 3% i 2020.

Med det snakker vi om en økning i bilsalget på hele 2.900 prosent!

Har dårlig tid

Det skal være mulig takket være de mange nye modellene som kommer.

Det er en modell som kanskje blir ekstra viktig i FCAs nye satsning. Nemlig en helt ny og elektrisk versjon av livsstilsbilen Fiat 500, som selskapet har hatt en betydelig suksess med globalt. Dagens 500-modell kom tilbake i 2007.

Det finnes allerede en elektrisk Fiat 500e, men denne er ikke 100 prosent Fiat. Det er en ombygget versjon, egentlig for USA, som neppe vil være konkurransedyktig framover.

Nå satses det 5 milliarder Euro på overgang til elektrisitet. Den nye elbilen skal bygges på Fiats egne anlegg i italienske Torino. Man er allerede i gang med å bygge om samlebåndet.

Målet er å kunne bygge 80.000 elektriske Fiat 500 i året. Men de begynner å få det travelt. Mini viste nylig bilder av sin første elektriske modell, som de har jobbet med i 10 år allerede. Hondas første elbil "e" er heller ikke langt unna. Opel Corsa kommer, det samme gjør elektrisk utgave av Peugeot 208 – og nylig viste Renault fram sin nye og oppdaterte Clio. Alle konkurrenter til nye elektriske 500.

Apropos Renault; Fiat hadde nok håpet på å nyte godt av Renaults erfaringer og elbil-teknologi under utviklingen av nye 500. Men fusjonsforhandlingene med det franske bil-konsernet gikk nylig i vasken. Dermed må Fiat gjøre jobben selv.

– Hårete mål – men de kan klare det

Etter det vi erfarer skal den nye bilen vises på bilutstillingen i Geneve neste år og komme i salg i andre kvartal i 2020.

– Dette er både spennende og ambisiøst fra FCA. Disse merkene har vært svært langt nede i bølgedalen i det norske markedet de siste årene.

– Slik kan det ikke fortsette, hverken for importør eller forhandlere. Derfor er det også på tide at det skjer noe, sier Broom-redaktør Knut Skogstad som følger den norske bilbransjen tett.

Skogstad tror også at det kan være realistisk å klare et slikt hårete mål. Under visse forutsetninger.

– Når en ganske liten og upraktisk sedan fra USA er Norges mest solgte bil så langt i år, er det meste mulig. Også at FCA-merkene leverer en salgsøkning på 2.900 prosent. Dette handler helt grunnleggende om hvilke biler de har å selge. Får de produkter som fungerer i det norske markedet – det vil si elektrifiserte biler – er det absolutt mulig.

– I tillegg må det også skje noe på markedsføring og oppbacking av forhandlere. En fabrikkeid importør vil alltid være avhengig av hva slags støtte de får fra hovedkontoret. Hvis FCA sentralt mener det norske markedet kan bli viktig, vil de også ta de grepene som skal til for at de lykkes. Det skal bli veldig spennende å følge dette framover, avslutter Skogstad.

