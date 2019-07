Onsdag skal Manchester City etter planen spille første kamp i Premier League Asia Trophy mot West Ham.

Kampen, som skal foregå i byen Nanjing i Kina, vil bli vist direkte på TV 2 Sport Premium 2 klokken 14.30. Det vil si hvis den i det hele blir noe av.

For mens de tre andre Premier League-lagene som også skal spille turneringen, for lengst har ankommet Kina, har Manchester Citys fly til Shanghai blitt avlyst to kvelder på rad.

Lørdag kveld sendte Citys selv ut en pressemelding:

– På grunn av et uforutsett administrativt problem utenfor klubbens kontroll, som er i ferd med å bli løst, vil vi dessverre dra på vår pre-season-turné litt senere enn tiltenkt.

Da var planen å reise dagen etter, men søndag kveld var problemet fremdeles ikke løst, ifølge Manchester Evening News.

Lørdag skal Citys spillere og støtteapparat slukøret ha måttet reise hjem fra flyplassen – søndag skal de ha vært «standby» hele dagen, klar til å reise, men nok en gang uten resultat.

Ifølge det norske nettstedet hangar.no fikk flyet og flyselskapet flyforbud av kinesiske myndigheter.

Josep Guardiola og Manchester City har allerede måttet avlyse en pressekonferanse de skulle holde i Kina, og nå kan også oppkjøringskampen onsdag og hele turneen være i fare. Manchester Evening News skriver imidlertid at klubben håper å komme seg av gårde mandag, men at det fremdeles er uvisst når.

Rivalene Liverpool og Manchester United er for lengst i gang med sin oppkjøring, og lokalavisen skriver at Guardiola og City skal være rasende over utsettelsene.

Her ser du oversikten over alle treningskampene TV 2 viser denne sommeren.