Fotballryktene: – Jaktes på av tre engelske toppklubber

Everton – spilleren ikke laget – var en av dem som imponerte mest i sommerens Copa América. Angriperen scoret også i finalen og ble dermed mesterskapets topppscorer med tre mål. Det skal ha fått Arsenal interessert i 23-åringen, og nå har Gremio-spilleren selv gått ut og røpet at han har fått et tilbud fra en klubb. Daily Mirror skriver imidlertid at Everton ikke vil ut med navnet på den interesserte klubben.

Arsenal skal imidlertid å ha fått avslått et bud på rundt 280 millioner kroner for Celtics venstreback Kieran Tierney, ifølge Sky Sports.

Tottenham er blitt koblet til Real Madrids Dani Ceballos nærmest hele sommer, men så langt har lite skjedd. Det har nærmest vært opplest og vedtatt at midtbanespilleren ville forlate hovedstadsklubben i dette overgangsvinduet, om enn bare for en låneperiode. Men nå skriver Marca at 22-åringen kan bli værende i Madrid allikevel, all den tid de helhvite ikke har funnet en erstatter.