På nettsiden til Rouhani heter det at Iran er klar til å samtaler så snart USA slutter med sin mobbing og sanksjonene.

Samtidig meldes det at Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif søndag kom til New York for å delta på en FN-konferanse.

Ingen møter med amerikanske motparter er planlagt, men det er rykter i Teheran om at Zarif skal legge grunnlaget for et mulig møte med amerikanske tjenestemenn under FNs hovedforsamling i september.

Spenningen mellom de to land har økt kraftig etter at USA i fjor trakk seg fra atomavtalen fra 2015. USA har siden gjeninnført svært strenge sanksjoner mot Iran, inkludert mot landets oljeeksport.

Iran har nylig begynt å øke graden av anriking av uran over det atomavtalen fastsatte, men sier at dette kjapt kan reverseres dersom de andre landene i atomavtalen kan bidra til at USAs sanksjoner blir omgått.

Søndag ba Frankrike, Tyskland og Storbritannia om ny dialog for å redde atomavtalen og en slutt på den økende spenningen i regionen.

(©NTB)