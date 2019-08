Christian (21) falt ut av skolen på grunn av psykiske problemer

Tiltaket ble til i 1948 da en gruppe utskrevne pasienter fra et psykiatrisk sykehus i New York samlet seg for å unngå re-innleggelser. Navnet kommer fra det første senteret som hadde en fontene i hagen.

Fontehuset på Rygge er det eneste senteret i Østfold som har et spesifikt fokus på de unge. De håper at flere andre tiltak vil gjøre det samme.

– Man må se det statlige bidraget, det kommunale bidraget og frivillige organisasjoner. Sammen tror jeg vi kan snu en trend til noe bedre, sier daglig leder Helene Molvig.

Til tross for å være det fylket med størst andel uføre i Norge, har Østfold fått flere unge uføre i arbeid enn resten av landet. Unge uføre som ikke er i arbeid har gått ned fra 88 til 82 prosent siden innføringen av uførereformen i 2015, viser tall fra SSB.

Molvig tror jobbmuligheter er avgjørende for å unngå at unge gifter seg inn i et liv med uførhet.

– Jeg tror det er veldig mye medisin i det å være i aktivitet og å være i arbeid. Da blir du inkludert i et fellesskap og du får mestring på veldig mange flere områder enn bare det å være sosial, sier hun.

FELLESSKAP: Helene Molvig er daglig leder for det eneste Fontenehuset i Østfold med et spesifikt fokus på unge uføre. FOTO: Cecilie Rygh Trodal, TV 2

– Regjeringen gjør for lite

Arbeiderpartiet mener undersøkelsen fra SSB viser at regjeringen gjør for lite for unge uføre.

– Dette går jo inn i en helhetsutvikling i samfunnet vårt med økende forskjeller, hvor vi ser at en del faller ut. Det er dramatisk for den enkelte, men det er veldig mye tapte ressurser for oss som land, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Christl Kvam (H) er derimot ikke enig i det Sandtrøen mener er årsaken til den negative utviklingen:

– Vi ser ingen sammenheng med antall unge uføre og økte forskjeller i samfunnet. Vi har gjort et kjempestort og viktig grep i forhold til å forebygge mulig uførhet, og det er gjennom å styrke tilværelsen på skolen gjennom fraværsgrensen. Flere unge fullfører videregående i dag enn de gjorde før. Vi vet at formell kompetanse er et av de viktigste grunnene til å få innpass i norsk arbeidsliv, sier Kvam.

Videre sier Kvam at de har igangsatt inkluderingsdugnaden for å få flere uføre i arbeid. Den har blant annet et lønnstilskudd til arbeidsgivere som gjør at unge med redusert arbeidsevne kan prøve seg i et arbeidsmarked.

Arbeiderpartiet mener mer må til, og vil blant annet innføre en jobbgaranti for å få snu statistikken.

– Det vil si at når unge folk da står i fare for å bli skjøvet ut i uføretrygd, må kommunene stille opp med aktuelle arbeidsoppgaver, sier Sandtrøen.