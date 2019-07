Viktor Hovland har gjort det for vane å avslutte PGA-turneringer på forrykende vis.

I John Deere Classic lå han på 39. plass før avslutningsdagen.

Som han har gjort i de to foregående PGA-turneringene, spilte Hovland en bunnsolid søndag.

Etter birdie sju ganger på de tolv første hullene, snuste Hovland på turneringsledelsen. Så ble det bogey på 13.- og 15. hull.

21-åringen slo tilbake med eagle på nest siste hull. På siste hull ble det en ny bogey, som gjorde at håpet om en topp ti-plassering røk. Etter å ha unnagjort siste hull, ligger han på en delt tolvteplass.

Hovland endte 14 under par, og sju under par på avslutningsdagen.

Viktor Hovland's last three final-round scores:



64

65

64



🔥https://t.co/QKmyFm87CR pic.twitter.com/lJdnGLMeWX — Golf Digest (@GolfDigest) 14. juli 2019

Det er ventet at flere spillere kommer til å passere ham. Eurosport-kommentator Per Haugsrud spår at Hovland kommer til å ende topp 20 til slutt.

– Helhetsinntrykket blir irriterende, men vi kan ikke forvente noe mer enn en 64-runde. Det skal ikke være lov å være lei seg, sa Haugsrud.

Ingen av verdens 50 best rangerte spillere deltok i John Deere Classic, ifølge Aftenposten. De største stjernene har reist til Europa for å spille majorturneringen British Open.

Hovland imponerte både under Masters i april og i US Open tidligere i sommer som amatør. Nå kjemper han om å komme med på PGA-touren på fast basis neste sesong.