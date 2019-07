Janne Formoe fikk tidenes bursdagsgave søndag kveld. Karlsen gikk ned på kne, og spurte Formoe om de skulle gifte seg.

Svaret han fikk fra Formoe var ja.

Det var VG som først omtalte forlovelsen.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skriver Karlsen i en SMS til VG.

I oktober i fjor ble det kjent at skuespiller Janne Formoe (43) og musikk-mogul Jan Fredrik Karlsen (45) hadde funnet sammen som kjærester igjen – for femte gang.

Møttes på Senkveld

Karlsen og Formoe ble sammen første gang i 2004, og året etter fikk de datteren Felicia sammen.

Paret møtte hverandre første gang på en Senkveld-innspilling.

– Det var et Hollywood-moment. Jeg kom opp den vindeltrappen, så Janne Formoe, også reiser hun seg og kaster seg rundt meg. Jeg husker jeg tenkte at «Jeg er ikke så populær», men det skjedde noe helt spesielt da, sa Karlsen på en senere Senkveld-episode.

Første intervju som par

I sesongpremieren av Senkveld fredag tidligere i år kveld stilte paret til intervju sammen for første gang siden forholdet ble kjent.

– Så vakker du er! Er hun ikke vakker?, sier Jan Fredrik Karlsen når han setter seg i sofaen sammen med Formoe samtidig som han gir sin utkårede et kyss.

– Du er kjærligheten i mitt liv, sier han videre.