– Det er fælt å si det, men det var litt som forventet

Det begynte så lovende. Edvald Boasson Hagen kom seg med i dagens brudd. Nordmannen hadde riktignok med seg en del gode klatrere i bruddet, men ikke verre enn at håpet om etappeseier levde.

Spørsmålet var om Boasson Hagen ville klare å henge med på den siste stigningen før mål, men allerede på den nest siste stigningen opp Côte de Guillaumanches viste nordmannen svakhetstegn.

Da begynte TV 2s kommentatorduo Johan Kaggestad og Christian Paasche å ane uråd.

– Man sitter i noen timer og venter på at de skal begynne. Så ser vi at han ikke er som vi har sett ham når han er ordentlig på hugget. Det er litt fælt å si det, men det var litt som forventet med tanke på de andre som satt i bruddet. Da Simon Clarke prøvde første gang, tenkte jeg: «Faen heller», sier Paasche.

– Jeg støtter det Christian sier, for jeg følte det på samme måte selv. Jeg er veldig glad for at han kom i brudd. Han så ålreit ut en periode, men i den nest siste bakken så han ikke veldig bra ut. Da var det ganske tydelig at det var kjørt. Da tenkte jeg: «Faen heller, ikke nå igjen». Det går opp og ned, men nå hadde vi trengt en opptur, sier Kaggestad.

– Prøvde så lenge jeg kunne

Paasche er foreløpig ikke bekymret for at det har vært litt stang ut for de norske rytterne.

– Det er mulig vi har holdt på med dette for lenge, men i fjor måtte vi vente helt til den siste dagen, minner han om.

Kaggestad mener Boasson Hagen skal ha for forsøket.

– Vi er fornøyde når det blir vist innsats, og det viste Boasson Hagen. Han var offensiv og bra. Eiking skal ha heder for at han prøvde i dag, selv om det ikke var så veldig lenge det varte, sier TV 2-veteranen.

Boasson Hagen merket tidlig at han ikke følte seg sterk nok.

– Jeg følte meg ikke helt hundre prosent. Jeg var ikke syk, men det var en tøff dag i går og da ble det tøft i dag. Jeg prøvde så lenge jeg kunne, men jeg hadde ikke farten jeg trengte når de andre støtet. Det er ikke noe å tenke noe mer på nå, sa han etter målgang.

– Kom noen tårer

Sørafrikanske Daryl Impey (34) rykket fra Jasper Stuyven og Oliver Naesen i den siste stigningen og fikk kontakt med tetduoen Nicolas Roche og Tiesj Benoot. 34-åringen hadde full kontroll inn mot mål og kunne juble for sin første etappeseier i Tour de France.

– Det viser hvor trangt nåløyet er. Det var første etappeseier til Daryl Impey. Jeg synes vi har snakket om Impey i 15 år, humrer Paasche.